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Рано вранці в Миколаєві пролунала низка потужних вибухів - перші подробиці

2 червня 2022, 06:22

У Миколаївській області оголошували повітряну тривогу двічі за годину. Згодом стали з'являтися повідомлення про вибухи. За даними ЗМІ, в місті спрацювало ППО.

ракета
У Миколаєві прогриміла низка потужних вибухів / Фото УНІАН

Рано вранці в четвер, 2 червня, в Миколаєві прогриміла низка сильних вибухів. Як пишуть Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, вибухи було чутно в різних районах міста.

Зазначимо, в Миколаївській області оголошували повітряну тривогу двічі за годину - о 4:21 і 5:18 ранку. Згодом стали з'являтися повідомлення про вибухи.

За даними ЗМІ, в місті спрацювало ППО. Було опубліковано фото неба над містом.

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Також пролунав вибух в Одесі.

"Крім ракет Миколаїв можуть обстрілювати касетними снарядами, тож залишайтеся в укритті й пам'ятайте про правило двох стін", - пишуть Новости Николаева.

Офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, 1 червня російські військові обстріляли Миколаїв з артилерійських систем. Постраждали житлові квартали в двох районах міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватних будинки та господарські будівлі. Одна людина загинула на місці, ще одну — госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати її життя.

Вранці в суботу, 28 травня, в Миколаєві прогриміли вибухи. Небо над містом затягнуло чорним димом. Після вибухів в одному з районів спалахнула потужна пожежа.

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