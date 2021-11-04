Чи є путінські війська біля кордонів України - відповідь прикордонників

У безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки або живої сили противника, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко.
Державна прикордонна служба України стежить за ситуацією біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів російських військ немає, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, в безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки або живої сили противника, передає РБК-Україна.
Як повідомляв Главред, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.
Зазначається, що в останні дні в Мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні та заході країни. Були помічені зокрема танки і ракети. Мета їхнього перебування там поки невідома.
Пізніше американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, які були зроблені понеділок, 1 листопада. На кадрах - танки, самохідні знаряддя і військовий персонал. Фотографії були зроблені в районі російського міста Єльня, розташованого в Смоленській області, яка межує з Білоруссю, а не з Україною.
3 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що нинішню ситуацію з передислокацією російських військ українські військові спостерігають постійно. Виходячи з даних розвідки, збільшення військового контингенту РФ очікується вже грудні-січні.
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