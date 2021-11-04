Чи є путінські війська біля кордонів України - відповідь прикордонників

Російських військ поблизу українських кордонів зараз немає - ДПСУ / npr.org

Державна прикордонна служба України стежить за ситуацією біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів російських військ немає, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, в безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки або живої сили противника, передає РБК-Україна.

Як повідомляв Главред, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

Зазначається, що в останні дні в Мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні та заході країни. Були помічені зокрема танки і ракети. Мета їхнього перебування там поки невідома.

Пізніше американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, які були зроблені понеділок, 1 листопада. На кадрах - танки, самохідні знаряддя і військовий персонал. Фотографії були зроблені в районі російського міста Єльня, розташованого в Смоленській області, яка межує з Білоруссю, а не з Україною.

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3 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що нинішню ситуацію з передислокацією російських військ українські військові спостерігають постійно. Виходячи з даних розвідки, збільшення військового контингенту РФ очікується вже грудні-січні.

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