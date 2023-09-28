"Росіяни повинні бути переможені": Україні не зобов'язана поступатися РФ Крим в обмін на мир-генерал Ходжес

Колишній командувач американського військового контингенту сил США в Європі генерал Бен Ходжес каже, що Україна не повинна поступатися країні-агресору РФ Крим в обмін на мир. Таку заяву він зробив в інтерв'ю BBC.
"Це абсурдно. Це все одно, що сказати, чому Великобританія не відмовиться від Уельсу чи Манчестера чому ми вважаємо, що це нормально, ніби ми ще в 18 столітті? Говорити: "Давайте, Україно, нехай у них буде Крим заради миру. Кожен, хто відкривав підручник з історії, знає, що Росія не задовольниться отриманням будь-якого шматка української землі. Вони [росіяни - Главред] повинні бути переможені. Це єдиний спосіб покінчити з цим", - сказав Ходжес.
Переговори України та Росії
Президент України Володимир Зеленський раніше оцінив можливість переговорів з Росією. Як вважає гарант, поки не найкращий момент для діалогу, Київ готується до тривалої війни з російськими окупантами.
Диктатор Володимир Путін воюватиме до останнього, вважає журналіст Олександр Сотник. На його думку, говорити з Путіним ніхто не буде, проте Україна на випадок переговорів повинна отримати сильну позицію, забезпечену результатами на полі бою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Путін не хоче переговорів, а війна може тривати багато років. Підстав для проведення діалогу поки немає.
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