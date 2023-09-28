УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Росіяни повинні бути переможені": Україні не зобов'язана поступатися РФ Крим в обмін на мир-генерал Ходжес

Дмитро Відоменко
28 вересня 2023, 13:35 оновлено 28 вересня, 13:36
Генерал Бен Ходжес каже, що країна-агресор Росія не задовольниться отриманням будь-якого шматка української землі.
Ходжес
Генерал Ходжес досить жорстко висловився з приводу того, чи обміняє Україна Крим на мир / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Колишній командувач американського військового контингенту сил США в Європі генерал Бен Ходжес каже, що Україна не повинна поступатися країні-агресору РФ Крим в обмін на мир. Таку заяву він зробив в інтерв'ю BBC.

"Це абсурдно. Це все одно, що сказати, чому Великобританія не відмовиться від Уельсу чи Манчестера чому ми вважаємо, що це нормально, ніби ми ще в 18 столітті? Говорити: "Давайте, Україно, нехай у них буде Крим заради миру. Кожен, хто відкривав підручник з історії, знає, що Росія не задовольниться отриманням будь-якого шматка української землі. Вони [росіяни - Главред] повинні бути переможені. Це єдиний спосіб покінчити з цим", - сказав Ходжес.

Ходжес

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський раніше оцінив можливість переговорів з Росією. Як вважає гарант, поки не найкращий момент для діалогу, Київ готується до тривалої війни з російськими окупантами.

відео дня

Диктатор Володимир Путін воюватиме до останнього, вважає журналіст Олександр Сотник. На його думку, говорити з Путіним ніхто не буде, проте Україна на випадок переговорів повинна отримати сильну позицію, забезпечену результатами на полі бою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Путін не хоче переговорів, а війна може тривати багато років. Підстав для проведення діалогу поки немає.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Бен Ходжес деокупація Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Росіяни повинні бути переможені": Україні не зобов'язана поступатися РФ Крим в обмін на мир-генерал Ходжес

"Росіяни повинні бути переможені": Україні не зобов'язана поступатися РФ Крим в обмін на мир-генерал Ходжес

13:35 Світ
З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

11:22 Україна
В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

09:53 Політика
Всі головні новини

Останні новини

13:35

"Росіяни повинні бути переможені": Україні не зобов'язана поступатися РФ Крим в обмін на мир-генерал Ходжес

13:30

До і після: Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їх прийомним сином

13:01

Як очистити емальовану каструлю від нагару: народні способи, які не підведуть

12:52

"Душити, не відпускаючи взагалі": Арестович потрапив у гучний скандал з приводу жінок

12:39

"Все дуже просто": експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть КримВідео

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – ОгризкоПутін отримає далекобійними ракетами по «вєлічію» ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко
12:14

Ледве говорить і погано виглядає: у Мережі з'явилося нове відео з Кадировим

11:55

Гороскоп на завтра 29 вересня 2023: Рибам - знайомство, Терезам - проблеми минулого

11:41

Чистить все і не смердить, як магазинний: дівчина приготувала супер-спрей для прибиранняВідео

11:38

"Вдається творити": дочка-мовчунка Сумської похвалилася роботою за "криваві" рублі В РФ

Реклама
11:31

Карабах припиняє існування: "влада" республіки підписала указ

11:22

З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

10:52

"Україну змушують стікати кров'ю": Огризко пояснив, чому Захід не хоче роззброювати РФ

10:35

"Азов" взяв у полон російського командира із солдатами

10:24

Ракетний удар по Миколаєву: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

10:04

"Спланована провокація": путіністка Кудрявцева вийшла в ефір пропагандистського ТБ в кольорах прапора України

09:55

Чисто, ароматно і ніякого нальоту: що кладуть в бачок унітазу

09:53

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

09:30

Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

09:13

Чи можуть поставки зброї в РФ змінити хід війни: Світан оцінив ризикиВідео

09:01

Дешево і без хімії: як відмити духовку лимонною кислотою

Реклама
08:59

ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом та наступають на двох напрямках

08:34

Дальність понад 300 км: у жовтні Іран може домовитися з РФ про передачу ракет - ISW

08:29

Список реформ від США: забаганки наших партнерів чи інтереси України?Погляд

08:21

Іменини 29 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

08:17

Таку картоплю в духовці повинна вміти кожна господиня: новий рецепт смакоти у паніровці

07:58

Росія масово запустила ударні дрони по Україні: ППО знищила 40 БПЛА

07:34

Живуть під звуки сирен: Подоляк заявив, що панічні настрої в Криму наростатимуть

06:42

ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове – ISW

06:22

Лист із реформами від Білого дому: головні вимоги до УкраїниПогляд

05:30

Як зрозуміти, що дівчина тебе не любить: запам'ятайте ці ознаки раз і назавжди

04:45

Гороскоп на жовтень 2023 для Раків: детальний прогноз на місяцьВідео

02:10

Як відрізнити церкву Московського патріархату від Київського: варто знати кожному

01:17

Не робіть цього після збільшення губ: топ порад, щоб зняти набряклість

00:01

ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль-Подоляк

27 вересня, середа
23:38

Може вплинути на здоров'я: Україну накрила майже 9-бальна магнітна буря

23:10

Російська співачка боїться, що її іспанську квартиру віддадуть українцям

22:40

Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

22:23

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

21:57

Росія мітить на посаду в ООН: Україна різко вказали на місце агресора

21:44

Вже кілька днів немає новин про один з напрямків фронту: що сталось

Реклама
21:09

ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

21:02

Баклажани на зиму: швидкий рецепт від Євгена Клопотенко

20:55

До Умерова є питання по сутіПогляд

20:39

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:32

Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

20:25

Як швидко протверезіти: три кроки на шляху до хорошого самопочуття, якщо "перебрав"

20:20

В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ "перемогти" до 2025 року

20:12

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

19:44

Дискваліфікована міс розповіла про свого бойфренда-росіянинаВідео

19:34

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти