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Якщо ЗСУ в жовтні-листопаді підійдуть до Криму, війська РФ будуть тікати - Грабський

Андрій Ганчук
13 квітня 2023, 19:45 оновлено 13 квітня, 19:57
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Хто контролює підступи до Криму і Джанкой, той і править півостровом - агресор Росія з цим принципом сперечатися не зможе, сказав Сергій Грабський.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії тікатимуть з Криму, як з правобережжя Херсонської області - експерт / Колаж 93 ОМБр, Міноборони РФ

Якщо сили оборони України після розсічення "суходільного коридору" на півдні вже в жовтні-листопаді підійдуть до окупованого Криму, російським військам доведеться тікати з півострова. Хто контролює перешийки і Джанкой, той і править Кримським півостровом. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що ліквідація росіянами наслідків вибуху на Кримському мосту показала їхню нездатність ефективно діяти в критичній ситуації. І коли ЗСУ переріжуть "суходільний коридор", восени опиняться біля Криму, окупантам доведеться просто тікати.

"Припустимо, орієнтовно в жовтні-листопаді ЗСУ підійшли до Криму. Настали холоди - немає електрики, забезпечення паливом, продовольства. Це буде колапс. І всі російські війська в Криму змушені будуть кинути бойову техніку і бігти. На плавальних засобах, на чому завгодно, але тікати. Під щільним вогнем українських військ", - пояснив Грабський.

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За його словами, виключати того, що росіяни перекинуть безліч сил до Криму і будуть його утримувати, не можна, проте в цьому немає жодного сенсу. Загарбники не зможуть забезпечити забезпечення своїх військ у ситуації, коли всі порти під вогневим контролем ЗСУ, а Кримський міст не працює на повну потужність.

"Росії немає жодного сенсу перекидати війська до Криму. Так, можна відправити на півострів дуже багато військових, але треба пам'ятати головний принцип: хто контролює перешийки і Джанкой, той править Кримом", - підкреслив Сергій Грабський.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач американськими Сухопутними військами в Європі Бен Ходжес вважає, що звільнення ЗСУ Кримського півострова змінить стратегічну ситуацію на полі бою.

На думку Ходжеса, найперспективніший напрямок для армії України - південь, де війська можуть розірвати "суходільний коридор" РФ до Криму.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна здатна звільнити Крим протягом 5-7 місяців. На його думку, у РФ немає можливості для утримання Кримського півострова. Перемовини з Москвою можуть відбутися тільки в разі повного виведення військ окупантів з Криму.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що ЗСУ здатні звільнити Крим за півроку. Такий сценарій можливий після розсічення "суходільного коридору" ворога на окупованому півдні. Російські загарбники в подібній ситуації опиняться в блокаді на Кримському півострові.

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Війна Росії проти України:

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