ЗСУ підуть на прорив та переріжуть сухопутний коридор до Криму - Ходжес

Бен Ходжес впевнений в тому, що контрнаступ українських захисників буде вдалим.

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Бен Ходжес оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ / 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Контрнаступ Сил оборони України може початися з руйнування сухопутного коридору між Кримом і Росією, заявив екс-командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Бої навколо Бахмута мають дуже високу ціну, але це необхідно, сказав він в інтерв'ю Deutsche Welle.

При цьому він висловив упевненість, що контрнаступ українських захисників буде вдалим.

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"Україна, Генштаб зробили велику роботу з підготовки. Вони продовжують її робити, і, я думаю, що цей наступ зможе, або потенційно може мати руйнівний ефект для російських військ", — зазначив Ходжес.

Як він вважає, якщо Сили оборони України прорвуть десятки кілометрів російських оборонних укріплень, то це справить психологічний ефект на російські війська і на Кремль.

Головна мета для ВСУ

"Генштаб побачив, що може зупинити російські війська в Бахмуті і виснажити їх, змусити їх використовувати багато ресурсів без того, щоб Україна повинна була стягувати в Бахмут свої бронетанкові війська. Адже вони будуть необхідні, коли вони почнуть свій власний контрнаступ, який, як я припускаю, відбудеться на дуже вузькій ділянці фронту, щоб мати вирішальний ефект, пробити сухопутний коридор між Кримом і Росією", — сказав він.

За словами Ходжеса, Крим - це вирішальна територія.

"Можна вбити кожного російського солдата в радіусі 200 кілометрів навколо Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим - це змінить все. Тому контрнаступ буде націлений на звільнення Криму. А інша частина Донбасу, я думаю, буде пізніше", - зазначив американський генерал.

Він додав, що українські бійці посилено готуються до контрнаступу, але росіяни намагатимуться діяти на випередження.

"Очевидно, вони вкладають багато зусиль у спорудження траншей, перешкод та іншого. Але я думаю, що українці виберуть правильні момент і місце, коли погода, стан доріг - всі умови будуть сприятливими для того, щоб можна було задіяти більше зброї великої дальності ураження. А це дозволить їм зробити Крим вразливим. Робити приціл на командні пункти, склади боєприпасів - уразити велику кількість військ можна за допомогою прицільних ударів по таких окремо взятих цілях", — сказав Ходжес.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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