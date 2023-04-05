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"Україна звільнить Крим за 5-7 місяців": у РФ немає сил, щоб втримати півострів – Подоляк

5 квітня 2023, 11:13
Уже скоро ми зможемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті, висловив впевненість радник голови ОП. Але він додав, що 2023-ій буде важким для півострова.
Михаил Подоляк, Крым
Україна звільнить Крим за 5-7 місяців, висловив впевненість Подоляк/ Офіс президента України, УНІАН

Україна зможе звільнити окупований росіянами Крим досить скоро, це може вдатися приблизно за 5-7 місяців.

У російської окупаційної армії немає ресурсів і сил, щоб втримати захоплений півострів. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю для "Радіо Свобода".

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо перебувати у Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті", – наголосив Подоляк.

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Він зазначив, що війна відбуватиметься не за Крим, а за право на існування цивілізованого демократичного світу у межах міжнародного права. Також радник голови ОП наголосив, що війна триватиме доти, поки українські військові не звільнять всі захоплені росіянами території України.

Крим може стати предметом переговорів між Україною та Росією лише тоді, коли країна-агресорка РФ виведе усі свої війська з території окупованого півострова, зазначив Подоляк.

Також він додав, що після звільнення Криму потрібно буде викорінити з півострова все російське. Там має бути тільки український культурний простір.

Подоляк зазначив, що 2023 рік буде для Криму дуже важким, а Україні доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи.

Деокупація Криму

Раніше Подоляк зазначав, що повномасштабна війна Росії проти України має завершитися поверненням Криму під контроль Києва. Кримський півострів – "кощієва смерть" Путіна. Після його втрати вплив Путіна повністю "обнулиться" навіть на території РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про розробку 12 кроків деокупації захопленого РФ Криму. Секретар РНБО попередив про кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду.

Видання The Washington Post раніше писало, що країна-агресор Росія почала готувати анексований Крим до контрнаступу ЗСУ. Всього за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень.

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