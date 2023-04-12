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Данілов розніс "компроміси" з РФ: оберете ганебний мир - отримаєте війну з Четвертим рейхом

Андрій Ганчук
12 квітня 2023, 18:45 оновлено 12 квітня, 19:00
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Формулу перемоги України і торжество демократії можна обговорювати, а поняття ганебної поразки всім давно відомо, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
Данилов, Путін
Тисніть і далі руку Путіну і отримаєте війну з Четвертим рейхом - Данілов / Колаж Главред, скріншот YouTube

Якщо світова спільнота піде на будь-які "компроміси" з країною-агресором Росією і продовжить тиснути руку директору Володимиру Путіну, то отримає нову війну вже з російським Четвертим рейхом. Формула поразки давно відома з історії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що формулу перемоги України і торжество демократії можна обговорювати, водночас формула поразки вже давно відома.

За словами чиновника, якщо буде обрано ганебне перемир'я, на світ очікує нова війна вже з Четвертим російським рейхом.

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"Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту. Залиште за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей, зруйновані долі… і далі продовжуйте тиснути руку путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах.", - підкреслив Олексій Данілов.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що армія України має всі можливості для проведення успішного контрнаступу.

За словами Остіна, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати Києву потрібну допомогу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що рішення про перехід ЗСУ до контрнаступу буде затверджено в останній момент головнокомандувачем і Генеральним штабом.

В України є відразу декілька сценаріїв проведення військової операції.

В американському виданні The Washington Post написали матеріал, в якому йшлося про те, що ЗСУ готуються до потужної атаки, перевіряють окупантів РФ на міцність, проте контрнаступ було вирішено відкласти. За даними журналістів, операцію нібито "перенесли" через витік секретних документів США і погодних умов.

Дивіться відео ТСН - Данілов закликав готуватися до розпаду Росії

Війна Росії проти України:

РНБО Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
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