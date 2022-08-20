Якщо Росія вдарить по атомній станції: Фейгін назвав умови введення НАТО своїх військ в Україну

Фейгін назвав умови введення НАТО своїх військ в Україну / https://ua.depositphotos.com і Reuters

Війська Північноантлантичного Альянсу дійсно можуть увійти в Україну - якщо російські окупанти влаштують "ядерний апокаліпсис" і завдадуть удару по Запорізькій атомній електростанції. Про це в ефірі проекту FreeДОМ розповів російський правозахисник і опозиціонер Марк Фейгін.

Він нагадав, що Росія постійно намагається залякати світ "ядерним шантажем" ‒ погрозами ударів по ЗАЕС. На думку Фейгіна, Уряд РФ постійно поводиться досить шалено. Саме тому є ймовірність, що Кремль перейде від "ядерного шантажу" до дій.

"Захід не терпітиме, що над ним, над усією Європою, пронесеться ядерна хмара і взагалі всі ті наслідки, які заходу добре відомі після Чорнобиля", - зазначив Фейгін.

Якщо РФ дійсно влаштує "ядерний апокаліпсис", то інші країни будуть вирішувати цю катастрофу разом з Україною. І ось тоді НАТО введе війська в Україну, підсумував він.

Загроза ядерного удару з боку Росії

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що захід не дозволить Росії застосувати ядерну зброю. За його словами, питання чітко відстежується, і нікому не потрібна подібна ситуація в центрі Європи. Як стверджує Жданов, Путіну чітко дали зрозуміти - якщо почнуться розмови про можливість ядерного удару, західний світ вдарить по бункеру Путіна, і сам глава РФ це розуміє.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що Росія навряд чи зважиться на сценарій застосування стратегічної ядерної зброї. Однак Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Москва може піти на такий крок, якщо війна Москви з Києвом загрожуватиме політичним позиціям глави Кремля і стабільності його режиму.

Російський соціолог Ігор Ейдман припустив, що Путін не застосує ядерну зброю проти України. Якщо він на це зважиться, то Росія фактично оголосить заходу ядерну війну. Але якщо Путін зрозуміє, що війська РФ програють на полі бою, він може спробувати "забрати з собою весь світ".

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