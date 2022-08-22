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Якщо РФ влаштує судилище над полоненими в Маріуполі, розмов більше не буде - Зеленський

22 серпня 2022, 07:22

Країни-партнери України поінформовані про те, що може готувати Росія. Вони, розуміють, що робить ворог, чим це загрожує і що Україна цього не терпітиме.

Зеленський
Україна не терпітиме знущань над своїми людьми, сказав Зеленський / скріншот Офіс президента

Україна відмовиться від будь-яких переговорів з Росією, якщо окупанти влаштують незаконний публічний "суд" над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Про це у зверненні до народу в ніч на 22 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, окупанти жорстоко і цинічно б'ють по відчуттях українців, "по ранах в душах" так само, як і по містах. І це не лише пропаганда і брехня, а й знущання над людьми, "над усіма, кому боляче, кому найскладніше".

"І зараз в засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно огидного і абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні у окупантів. Що б там не думали собі окупанти, що б не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозуміла. Якщо це мерзенне судилище станеться, якщо наших людей в порушення всіх домовленостей, всіх міжнародних правил, заведуть в ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала", – сказав Зеленський.

Президент додав, що всі країни-партнери України поінформовані про те, що може готувати Росія. Вони, як запевнив президент, розуміють, що роблять вороги і чим це загрожує, а також те, що Україна цього не терпітиме.

"Не буде терпіти знущання над людьми, про яких можна сказати тільки одне: вони - герої своєї Батьківщини, і вони захищали свободу свого народу від загарбників. Навіть під час війни повинні бути правила. Сили миру точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста", - упевнений Зеленський.

"Ну, а всі ми - всі українці - повинні пам'ятати одне: що б там не було, наша мета – це перемога", – резюмував глава держави.

Як повідомляв Главред, роосійські окупанти цинічно планують провести "трибунал" над українськими полоненими захисниками. Цей "суд" вони хочуть влаштувати в Маріуполі прямо на сцені філармонії". Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його даними, статися це може в День незалежності України, 24 серпня. Але це ще не точна дата, вони розглядають й інші.

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Переговори Зеленського і Путіна

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Путін має намір особисто відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який вже був запрошений український лідер. Там нібито може відбутися зустріч Путіна і Зеленського. Саміт G20 пройде 15-16 листопада 2022 на індонезійському острові Балі.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитися туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москва дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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