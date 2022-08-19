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Окупанти готують другу "Оленівку" під час "судилища" над полоненими в Маріуполі - розвідка

19 серпня 2022, 13:17

На День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

ракета, клітини
Окупанти готують другу "Оленівку" під час "судилища" над полоненими в Маріуполі/ скріншот з відео

Росіяни хочуть влаштувати теракт під час "судилища" над українськими військовими в окупованому Маріуполі 24 серпня. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела серед українських розвідників.

Загарбники терміново переобладнують під "судилище" дивом вцілілу філармонію в Маріуполі. На сцені закладу монтують залізні клітки, в яких утримуватимуть українських військовополонених.

Українські розвідники кажуть, що за одним з можливих сценаріїв, вони можуть вдарити по приміщенню ракетою точково. Якщо таке станеться, то вони спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на ВСУ.

Більше того, щоб все виглядало нібито "легітимно", вони готують спеціально навчених "свідків" і привозять до Маріуполя групами російських пропагандистів.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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Автор: Єгор Бунін
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