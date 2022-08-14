"Офіцерів ховають": командира захисників Маріуполя Прокопенка вивезли до РФ

Катерина і Денис Прокопенко / скріншот з відео

Командира підрозділу Національної гвардії Азов Дениса Прокопенка вивезли в Росію, повідомили росЗМІ.

Як розповіла Суспільному його дружина Катерина Прокопенко, ця інформація ще не підтверджена.

"Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдатів і офіцерів ховає і не розголошує, де вони знаходяться, чекаємо, що буде далі", - підкреслила вона.

За її словами, також відсутня інформація з боку Червоного Хреста: "Навіть якщо він в Росії, так що існує, в принципі, комунікація з московською філією Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договорняк з тією ж владою в Росії, щоб не розголошувати інформацію про місцезнаходження і т.д".

Катерина Прокопенко розповіла, що Червоний Хрест вкрай рідко повідомляє родичам українських полонених про місцезнаходження українських воїнів.

За її словами, про це яскраво свідчить ситуація з трагедією в Оленівці, де не було представників Червоного Хреста.

"Чому в Оленівці не було представників, які б побачили, що за списками в бараках відсутні ці люди, які переміщені в цей страшний барак? Чому вони не стежили, що там на околиці Оленівці викопують ями під могили? Щоб перевірити списки загиблих і поранених в Оленівці, які надала Росія, необхідно, щоб приїхала якась незалежна експертна сторона, якої немає. Як ми думали, вона повинна виходити з Червоного Хреста або ООН, але її немає, тому немає віри в ці списки. У спілкуванні з військовополоненими, яких обміняли, у кого не запитай, ніхто жодного разу не бачив Червоний Хрест, тільки на виході з Азовсталі", - додала Олена Прокопенко.

Нагадаємо, Маріуполь був заблокований російськими військами з 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя виявилися заблоковані на заводі "Азовсталь" - бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Мирних жителів евакуювали на початку травня, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх по морю і гарантувати, що до кінця війни ті не будуть брати участь у бойових діях в Україні.

16 травня росіяни продовжили спроби зайти на завод або заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер у командирів є наказ зберегти життя особового складу.

20 травня Міноборони РФ заявило, що всі бійці вже виведені і що з 16 травня з бункерів вийшли 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.

Командир " Азова "Денис Прокопенко заявляв, що тяжкопоранені бійці з заводу" Азовсталь " повинні бути доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.

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