Якщо віддасть Крим, то його режим піде крахом: експерт пояснив, чому Путін вчепився в півострів

Як каже Олег Соскін, Крим - одна з основних частин символу Російської імперії та її колишньої слави. І тому Путін ніяк не може відступити в цьому питанні.
Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін заявив про те, що російський диктатор Путін розуміє ‒ якщо він допустить відступ росіян з Криму, то це означатиме повний крах його правління. Таку думку експерт висловив під час чату на Главреді.
"Крим - це частина символу Російської імперії, колишньої слави. Катерина II, яка вела війну з Туреччиною, завоювання Петра I, який вів 30-річну війну з Швецією, кримські Війни, Друга світова війна і битва за Крим. Це все - символи. Путін розуміє, що, якщо він віддасть Крим, це означатиме, що його правління закінчилося повним крахом, і все, що він робив, зруйновано, він сам все зруйнував. І тоді він стане зайвим на цьому святі життя і повинен бути відразу знищений", ‒ говорить Соскін.
Вибухи в Криму
9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.
Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії і зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.
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