Вибухи у Севастополі й Керчі: експерти назвали можливі причини "ударів" в окупованому Криму

Увечері 18 серпня стало відомо, що в окупованому Криму пролунали вибухи / Фото УНІАН

В Американському інституті вивчення війни заявили, що не володіють достовірною інформацією про походження та наслідки вибухів, що пролунали в окупованому Криму 18 серпня.

В ISW зазначають, що не можуть самостійно перевірити, чи збила російська ППО український безпілотник та чи був взагалі який-небудь безпілотник в Керчі або Бельбеку.

Аналітики перерахували п'ять можливих причин вибухів в районі російської авіабази Бельбек в Севастополі та в Керчі:

атака ЗСУ;

дії української розвідки;

погане поводження росіян зі своєю технікою;

успішні дії російського ППО;

розхитані нерви російських окупантів, які, ймовірно, готуються до атак в районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії.

На думку ISW, українські війська, ймовірно, продовжать кампанію з нанесення ударів по військових об'єктах Росії в окупованому Криму, щоб послабити можливості логістики окупантів та їхні можливості підтримки операцій на західному березі Дніпра.

Вибухи в Криму

Увечері 18 серпня Telegram-канали писали про те, що в окупованому Криму пролунали вибухи. За даними очевидців і місцевих пабліків, низку вибухів почули в Керчі та Севастополі на аеродромі Бельбек.

За неофіційними даними, Збройні Сили України, нібито завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. Пізніше в ЗСУ повідомили, що в Новій Каховці пролунали понад 10 вибухів з боку ГЕС.

Ексватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) написав у Telegram: "Удар по аеродрому (аеропорту) Бельбек. Пожежа й детонація".

Тим часом окупаційна влада Криму заявляла, що в Севастополі був збитий безпілотник.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк анонсував на анексованому півострові "яскравий" оксамитовий сезон. За його словами, Збройні Сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму.

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