"Моє захоплення і уклін вам": Олена Зеленська висловила подяку українським жінкам

Олена Зеленська подякувала українок за їхню допомогу під час воєнного стану / instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до українських жінок - у лавах ЗСУ, Тероборни, до тих "хто лікує, рятує, годує", волонтерок, а також простих мирних мешканок.

Вона висловила їм свою вдячність і захоплення.

"До війни (як страшно й досі незвично це вимовляти) я якось писала, що жінок в Україні на 2 мільйони більше, ніж чоловіків. Просто така статистика. Та нині вона набуває зовсім нового значення. Бо це означає, що в нашого нинішнього спротиву також особливо жіноче обличчя.

Моє захоплення й уклін вам, неймовірні співвітчизниці!

Тим, хто б’ється у лавах ЗСУ, і тим, хто записався в тероборону. Тим, хто лікує, рятує, годує.

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Волонтеркам, які знаходять усе необхідне для цього. І тим, хто продовжує виконувати свою звичну роботу – в аптеках, крамницях, на транспорті, в комунальних службах, щоб життя тривало й перемагало.

Тим, хто щодня без паніки веде дітей в укриття та розважає там іграми й мультиками, щоб урятувати дитячу свідомість від війни. Тим, хто народжує в бомбосховищах.

Сьогодні перший день весни. Пам’ятаєте, як ми всі вітали одне одного із цим днем до війни (знову ця страшна фраза)?

Так от, крізь дим обстрілів уже видно сонце! Все буде весна, все буде перемога, все буде Україна!",- написала Олена Зеленська.

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