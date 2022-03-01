В результаті удару по телевежі в Києві загинули п'ятеро: Зеленський зажадав реакції світу

Окупанти РФ б'ють ракетами по Києву / Нацполіція

В результаті нападу на Київську телевежу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 18: 00 в результаті обстрілу Київської телевежі в Шевченківському районі 5 людей загинули і 5 осіб отримали поранення. Рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У свою чергу Національна поліція повідомляє, що в результаті попадання снаряда в 4-х поверхову будівлю по вул.Дорогожицькій стався вибух і загоряння будівлі, евакуйовано 5 осіб.

/ Facebook/MNS.GOV.UA

/ Facebook/MNS.GOV.UA

Роботи з локалізації пожежі та пошуку людей тривають.

/ Facebook/MNS.GOV.UA

/ Facebook/MNS.GOV.UA

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетну атаку на територію, де знаходиться Меморіальний комплекс Бабин Яр, в результаті чого загинули 5 людей, повторенням історії.

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"Навіщо 80 років повторювати "ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється...", - написав Зеленський у своєму Twitter у вівторок.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написавши у своєму телеграм-каналі: "російські окупаційні війська здійснили немислиме - вони розбомбили Єврейські могили в Бабиному Яру. Чесно-у мене просто немає слів і немає обурення. Якщо це не фашизм - що тоді таке фашизм?! На карті ви бачите місце удару по Меморіалу Бабин Яр".

/ Telegram-канал а. Геращенко

У своєму повідомленні Геращенко розмістив фото з місцем попадання снарядів.