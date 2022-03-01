Хотіли вбити Зеленського - Київ отримав дані від ФСБ: Данілов розповів про ліквідацію кадирівців

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір вбити президента Володимира Зеленського, було знищено. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не хочуть брати участь у цій кривавій війні, і завдяки цьому була знищена та кадирівська елітна група, яка сюди відправлялася для ліквідації нашого президента", - сказав він в ефірі телеканалу Україна 24.

Данілов підкреслив, що одну групу українські війська накрили у Гостомелі, а друга знаходиться під прицілом.

Нагадаємо, Росія 24 лютого почала військову операцію проти України. Російські війська обстрілюють ракетами мирні українські міста. ЗСУ та інші силові структури української держави продовжують відбивати атаки агресора.

28 лютого пройшли перші перемовини України та Росії щодо ситуації з війною. Як розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, сторони знайшли низку тем, за якими намітили попереднє рішення. Представники вирушили до своїх столиць для консультацій.

Очікуються нові перемовини, які повинні пройти на польсько-білоруському кордоні.