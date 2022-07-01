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Якщо Білорусь все-таки вторгнеться в Україну: експерт назвав головні цілі Лукашенка

1 липня 2022, 11:15

Розгортати багнети в бік Мінська білоруські солдати не будуть, впевнений Золотарьов.

лукашенко, солдати
Експерт назвав головні цілі Лукашенка в Україні / скріншот

Можливе вторгнення Білорусі на територію України буде призначене для відтягування сил української армії з інших ділянок фронту, а також для перекриття поставок озброєнь із Заходу.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Гавреду пояснив, що головним завданням ЗСУ буде - не допустити противника України вглиб території України.

"Деякі фантазують, що частина білоруських військ поверне на Мінськ, як після 22 червня багато хто думав, що німецькі солдати повернуть багнети, але німецькі солдати, набрані в тому числі з робітників, не проявляли абсолютно ніякої пролетарської солідарності", - пояснив експерт.

Золотарьов підкреслив, що білоруська армія і білоруси в цілому – дисципліновані і слухняні.

читайте також"Війна проти України-програшний варіант": Золотарьов пояснив, чи готовий до цього Лукашенко"Так, участь у війні їм може тисячу разів не подобатися. Так, вони не горять бажанням воювати, вони низько мотивовані. Але і розгортати багнети в бік Мінська вони не будуть. Тому наше завдання полягатиме в тому, щоб не дати противнику просуватися далі і не розпорошувати сили і ресурси", - підсумував експерт.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що вже зараз Білоруський диктатор шукає лазівки, щоб не приєднуватися до Росії у відкритій війні проти України.

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війна в Україні Білорусь Андрій Золотарьов
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