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"Путін вб’є Лукашенка": Жданов пояснив, на що піде диктатор РФ, якщо Білорусь відвертиться від війни

1 липня 2022, 11:02

Відмова РБ від участі у війні проти України стане справжнім ударом у спину Росії.

Путін може вбити Лукашенка, якщо той не вступить у війну проти України/ Пресс-служба президента Білорусі, УНІАН

Якщо Білорусь і далі буде викручуватися й не вступить у війну проти України незважаючи на те, що Росія від неї цього добивається, це стане справжнім ударом у спину РФ.

Путін дуже розраховує на білоруську армію, адже армія країни-агресорки уже вичерпує свої сили. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов і інтерв’ю Главреду.

Якщо Лукашенко не погодиться вступити у війну проти України, Путін може його просто ліквідувати.

"Тоді Путіну нічого не залишиться як просто ліквідувати Лукашенка. Як сказав один російський опозиційний політик, у Путіна в сейфі стоїть трилітрова банка "Новачка", і він може налити будь-кому стаканчик або половинку", – зазначає Жданов.

За словами експерта, у Лукашенка загалом досить "незавидна доля". Адже його може чекати розправа у будь-якому варіанті розвитку подій.

"Або його ліквідує Путін, або вступ у війну може викликати соціальний вибух у Білорусі, якщо суспільство не сприйме його наказ про наступ", – каже експерт.

Раніше Жданова зазначав, що Білорусь готується до війни з Україною. Імовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також експерт пояснював, що Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна. Він цілком може переметнутися на бік Заходу в обмін на певні гарантії.

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війна в Україні Олександр Лукашенко Володимир Путін вторгнення Росії Олег Жданов
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