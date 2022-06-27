УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Армія Білорусі матиме в Україні 2 завдання: в МВС пояснили ризики

27 червня 2022, 14:12

РФ перекинула в РБ додаткові військові сили – це збільшує небезпеку вторгнення білоруських військових у нашу державу.

Беларусь, белорусские военные, лукашенко
Армія Білорусі матиме в Україні 2 завдання – МВС України/ Прес-служба президента Білорусі, Міноборони Білорусі, "ВладТайм"

Ризик вторгнення в Україну армії Білорусі збільшується через те, що Росія перекинула на територію РБ свої додаткові сили.

Проте білоруські військові не загрожують українським бійцям створенням "котлів". Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, пише "Обозреватель".

Якщо війська РБ й зайдуть на українські території, у них буде два завдання:

  • відтягувати українські війська з інших напрямків,
  • перерізати шляхи, які потенційно можуть використовуватися для поставок озброєння.

За словами Андрусіва, на більше армія Білорусі не здатна. До того ж вона не заходитиме в Україну без російських військових.

"Без російських військ білоруси вторгатися не будуть. Якщо таке відбудеться, то це будуть зведені війська, до складу яких увійдуть російські і білоруські батальйонні групи", – зазначив радник очільника МВС.

читайте такожНападе - не нападе: що відомо про білоруську армію диктатора ЛукашенкаТакож він пояснив, чому не варто боятися, що білоруські військові можуть створити для захисників України якісь "котли". Андрусів зазначив, що кількість боєздатних білоруських військ досягає не більше, ніж 9 тисяч осіб. А така кількість не може створити "котли". Та й боєздатність армії РБ під питанням, вважає радник голови МВС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато, вважає президент Зеленський.

Раніше у Головному управлінні розвідки заявляли, що війська РФ можуть за 2-3 тижні повернутися до Білорусі, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь вторгнення Росії новини Білорусі вторгнення Білорусі Віктор Андрусів
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:59

Цимбалюк про Лободу: є такі люди - пристосуванці, хейт в її бік виправданий

14:48

Війна з РФ повинна завершитися до зими: Україні потрібні ППО і гарантії безпеки – ЗеленськийВідео

14:45

"Не наша проблема": Пєсков прокоментував дефолт РФВідео

14:30

Кущі ломитимуться від смачних плодів: як виростити небувалий урожай помідорівВідео

14:27

ЗСУ завдали 10 ударів по Зміїному: знищено ЗРК Панцир-С1 окупантівВідео

Реклама
14:21

Гороскоп на липень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – великі гроші, Овнам – вагітність, Терезам - заздрістьВідео

14:12

Армія Білорусі матиме в Україні 2 завдання: в МВС пояснили ризикиВідео

14:11

В Україну увірветься небезпечна африканська спека: синоптики назвали датиВідео

14:08

Петра і Павла 2022: дата, традиції і заборони дня

14:04

Війська РФ розгорнуть резерви на Донбасі і активізуються на півночі Ізюму – розвідка БританіїВідео

13:55

У ГУР розповіли про диверсійні операції на території РФВідео

13:50

"У нас інше завдання №1": в НАТО відповіли на критику про недостатню допомогу УкраїніВідео

13:45

Вивели під руку: розповніла Мерайя Керрі з'явилася на концерті

13:44

"Глянь, що ти накоїв!": бійці ЗСУ веселяться на тлі палаючих складів окупантів на ЛуганщиніВідео

13:29

Прикмети на 28 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:27

G7 вдарить по РФ новими санкціями за війну в Україні: у США розкрили деталіВідео

13:13

Сніданок під обстріли та вибухи: бійці ЗСУ показали польову кухню на передовійВідео

13:11

Найсмачніша кабачкова ікра з пікантним смаком: 2 супер простих покрокових рецептаВідео

13:08

"Я ж тільки трупи діставав": пропагандисти РФ забули попередити окупанта, що він "герой"Відео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 червня 2022: Левам - поїздка, Скорпіонам - підступи недругів, Рибам - боргиВідео

Реклама
12:57

"Ми будемо стояти з вами": Джонсон і Трюдо українською звернулися до ЗеленськогоВідео

12:49

ЗСУ контрнаступають на Херсон: у армії є тактичний успіх, але зброї все ще замало – нардепВідео

12:42

Скандальна Більченко, яка була готова померти "за руський мір", засвітилася в Росії

12:31

"Це насильство": Могилевська розповіла, що з її будинком зробили росіяниВідео

12:10

Відстежує до 72 цілей та випускає 54 ракети за 12 секунд: що відомо про систему ППО NASAMSВідео

11:54

Харатьян вирішив підзаробити на війні в Україні: "гардемарин" продався російській пропаганді

11:53

День Конституції України 2022: дата свята, чи буде вихідний, привітання і картинки

11:36

Привітання з ювілеєм жінці, красиві картинки і стильні листівки в день свята

11:30

ЗСУ вдарили з HIMARS: на Луганщині горять 2 склади боєприпасів окупантівВідео

11:28

Окупанти вкрали рухомий склад УЗ і зробили з нього бронепоїзд: він вразливий для NLAW і Javelin

11:08

Зрадника наздогнала карма: ЗСУ ліквідували донецького "Троля"

10:57

POSITIFF розповів, як з'їхав з орендованої квартири, бо "матеріально складно"

10:53

США планують надати Україні сучасний комплекс ППО NASAMS – CNN

10:35

Прилавки на ринках у Білорусі ломляться від краденої мелітопольської вишні та херсонських помідорів

10:15

Навіщо РФ б'є ракетами по Україні: сил на наступ немає, Путін надсилає "сигнал" - Die WeltВідео

10:03

Понад 100 тіл загиблих під завалами одного будинку: у Маріуполі виявили страшну знахідкуВідео

09:59

Десятки "трьохсотих" і повністю знищена техніка: ЗСУ рознесли пункт управління ЗС РФ в ІзюміВідео

09:50

Як приготувати смачну вишневу наливку без горілки: поради господиням

09:33

Вантаж 200 для Інгушетії: ЗСУ знищили командира мотострілецької роти армії РФВідео

09:27

"Його можна зрозуміти": експерт розповів, навіщо і до кого Лукашенко постійно їздить в РосіюВідео

Реклама
09:14

В Україні ліквідовано російського майора, який бомбив Чернігів

08:55

Про ракетні удари по Україні: росіяни мстятьсяПогляд

08:50

Прибрали неугодних: у Росії зніматимуть новий сезон" Сватів " без деяких акторів

08:48

РФ проводить "таємну мобілізацію" по країні – ISWВідео

08:39

Україна вже має низку домовленостей із Заходом про потужну ППО – ЗеленськийВідео

08:34

Гороскоп на сьогодні, 27 червня 2022: Тільцям - важливі події, Дівам - вдалі покупки, Рибам - грошове везінняВідео

08:30

Непогана собою: режисер Байрак милується собою під час тривоги і спуску в бомбосховище

08:09

В РФ настав дефолт за зовнішнім боргом вперше за 100 років – BloombergВідео

07:55

"Вас втягують у війну з Україною": Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом"Відео

07:46

Дочка путіністки Єгорової розповіла новини про своє життя

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти