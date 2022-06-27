Армія Білорусі матиме в Україні 2 завдання: в МВС пояснили ризики

Армія Білорусі матиме в Україні 2 завдання – МВС України/ Прес-служба президента Білорусі, Міноборони Білорусі, "ВладТайм"

Ризик вторгнення в Україну армії Білорусі збільшується через те, що Росія перекинула на територію РБ свої додаткові сили.

Проте білоруські військові не загрожують українським бійцям створенням "котлів". Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів, пише "Обозреватель".

Якщо війська РБ й зайдуть на українські території, у них буде два завдання:

відтягувати українські війська з інших напрямків,

перерізати шляхи, які потенційно можуть використовуватися для поставок озброєння.

За словами Андрусіва, на більше армія Білорусі не здатна. До того ж вона не заходитиме в Україну без російських військових.

"Без російських військ білоруси вторгатися не будуть. Якщо таке відбудеться, то це будуть зведені війська, до складу яких увійдуть російські і білоруські батальйонні групи", – зазначив радник очільника МВС.

читайте такожНападе - не нападе: що відомо про білоруську армію диктатора ЛукашенкаТакож він пояснив, чому не варто боятися, що білоруські військові можуть створити для захисників України якісь "котли". Андрусів зазначив, що кількість боєздатних білоруських військ досягає не більше, ніж 9 тисяч осіб. А така кількість не може створити "котли". Та й боєздатність армії РБ під питанням, вважає радник голови МВС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але саме від громадян країни зараз залежить дуже багато, вважає президент Зеленський.

Раніше у Головному управлінні розвідки заявляли, що війська РФ можуть за 2-3 тижні повернутися до Білорусі, є ризик заходу в Україну ДРГ ворога.

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