Ще одна країна ЄС посилює правила для біженців з України: що зміниться

Слідом за Чехією та Польщею правила для українських біженців змінять у Норвегії.

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Ще одна країна ЄС посилює правила для біженців з України / колаж: Главред, фото: УНІАН

Норвегія змінить соціальні умови і правила для українців, які тікають від війни і оформляють статус тимчасового захисту. Все це робиться для того, щоб країна не стала більш привабливою для переїзду з тієї ж Польщі. Про це повідомили в Українській правді.

Уряд Норвегії прийняв рішення змінити умови для біженців з тимчасовим захистом в системі проживання, виплат сім'ям з дітьми і можливості поїздок в Україну.

Виплати сім'ям з дітьми

У Норвегії хочуть скасувати виплату "заднім числом", яка виплачувалася, як допомога дітям за перші 12 місяців перебування в країні. Цю виплату платили після продовження тимчасового посвідчення на проживання за підсумками першого року (сім'ї при цьому отримували нові щомісячні виплати). А ось умови для тих, хто вже перебуває в країні, ще стверджують.

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Поїздки додому

Контроль за тими, хто отримує в Норвегії виплати, але при цьому їздить додому в Україну - буде посилено. Це буде зроблено для того, щоб люди, які отримують виплати, проводили більшу частину часу в країні, ніж в Україні. Відтепер поїздки додому потрібно буде пояснити, у тому випадку, якщо вони будуть не відповідати умовам посвідки - її можуть відібрати.

Проживання

Для тих, хто буде перебувати в країну і потребуватиме місця проживання тепер готують правило, згідно з яким потрібно буде звертатися в Національний центр прийому в муніципалітеті Роде. Розміщення в готелях і комплексах відпочинку припинять, якщо людина переїхала в інший регіон. В цілому в Норвегії хочуть відмовитися від розміщення в готелях.

Крім іншого, в країні хочуть ввести певний період очікування перш, ніж людина зможе отримати доступ до повного пакету соціальної підтримки.

Біженці в Європі

Нагадаємо, з нового року в країнах Європи почнеться процес значного скорочення допомоги біженцям. У чотирьох європейських країнах в 2024 році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.

Також, після тривалих дискусій між Берліном і федеральними землями були узгоджені нові правила перебування біженців у Німеччині. Вже починаючи з січня 2024 року, Федеральний центр буде щорічно виплачувати на кожного потенційного претендента статусу біженця 7500 євро, тому розміри фінансування будуть безпосередньо пов'язані з конкретною кількістю біженців, які отримують допомогу держави.

Крім іншого, в Чехії тимчасовий захист українців буде продовжено до кінця березня 2025 року. Однак не все так гладко. Про нововведення у сфері пільг повідомили у чеському парламенті.

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