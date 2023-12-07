Головний овоч за ціною золота: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Максимальна вартість картоплі в Україні вже досягла 16 грн за кілограм.

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в Україні стрімко дорожчає популярний продукт / колаж: Главред, фото: УНІАН

Один з найпопулярніших овочів в Україні системно дорожчає. За останній тиждень вартість картоплі зросла на 17% і його мінімальна вартість досягла 12 грн за кг, що вже в два рази вище торішньої вартості аналогічного періоду. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами експертів, у подорожчання є кілька причин, серед них і зростаючий попит і махінації з якісним овочем серед фермерів.

"Перш за все підвищувальний ціновий тренд пов'язаний з помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Також варто відзначити, що деякі великі господарства як і раніше стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін", - пояснюють аналітики . відео дня

Учасники ринку допускають, що падіння цін і ослаблення активного підвищення ціни найближчим часом, швидше за все, не передбачається.

Також не збираються опускати ціни і фермери, вся справа в тому, що попит на якісну картоплю значно виріс і зараз така пропозиція на ринку обмежена. Це обумовлено тим, що деякі господарства стримують продаж якісного продукту і очікують подорожчання.

Подорожчання продуктів у грудні 2023

Нагадаємо, різдвяний продуктовий кошик в Україні подорожчає вже менше, ніж через тиждень. Експерти прогнозують зростання цін до 10 грудня, якщо польські перевізники не припинять блокаду кордону з Україною. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Також у грудні в Україні стрімко зростає в ціні ще один з найважливіших продуктів. З самого початку місяця спостерігається підвищення цін на м'ясо та м'ясні вироби. Про це повідомляє Мінфін.

До того ж, блокада українських кордонів польськими перевізниками може призвести до дефіциту і рекордного подорожчання імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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