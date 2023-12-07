Головний овоч за ціною золота: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Один з найпопулярніших овочів в Україні системно дорожчає. За останній тиждень вартість картоплі зросла на 17% і його мінімальна вартість досягла 12 грн за кг, що вже в два рази вище торішньої вартості аналогічного періоду. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
За словами експертів, у подорожчання є кілька причин, серед них і зростаючий попит і махінації з якісним овочем серед фермерів.
"Перш за все підвищувальний ціновий тренд пов'язаний з помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Також варто відзначити, що деякі великі господарства як і раніше стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін", - пояснюють аналітики .відео дня
Учасники ринку допускають, що падіння цін і ослаблення активного підвищення ціни найближчим часом, швидше за все, не передбачається.
Також не збираються опускати ціни і фермери, вся справа в тому, що попит на якісну картоплю значно виріс і зараз така пропозиція на ринку обмежена. Це обумовлено тим, що деякі господарства стримують продаж якісного продукту і очікують подорожчання.
Подорожчання продуктів у грудні 2023
Нагадаємо, різдвяний продуктовий кошик в Україні подорожчає вже менше, ніж через тиждень. Експерти прогнозують зростання цін до 10 грудня, якщо польські перевізники не припинять блокаду кордону з Україною. Про це повідомили в Мінагрополітики.
Також у грудні в Україні стрімко зростає в ціні ще один з найважливіших продуктів. З самого початку місяця спостерігається підвищення цін на м'ясо та м'ясні вироби. Про це повідомляє Мінфін.
До того ж, блокада українських кордонів польськими перевізниками може призвести до дефіциту і рекордного подорожчання імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
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