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РФ вдарила по ТЕС, 2 блоки зупинені: до українців звернулися з важливою заявою

Альона Вороніна
7 грудня 2023, 18:02
Через удар по теплоелектростанції та похолодання виник дефіцит електроенергії. Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн.
ТЭС, свет, электроэнергия
РФ вдарила по ТЕС, 2 блоки зупинені/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Країна-агресорка Росія вдарила по ТЕС у прифронтовій зоні. Через атаку по тепловій електростанції там зупинилися два енергоблоки.

Зупинка двох блоків ТЕС та похолодання спричинили дефіцит в енергосистемі. Про це повідомила пресслужба Міненергетики.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнанняю. Припинили роботу два енергоблоки. Через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

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У Міненерго закликали українців економити електроенергію, особливо в пікові години навантаження.

Україна застосовує аварійну допомогу з 3-х країн

В той же час в "Укренерго" повідомили, що сьогодні через похолодання набагато збільшилося споживання, а електростанції не можуть збільшити виробництво електроенергії. У компанії зазначили, що на деяких блоках теплових станцій тривають ремонтні роботи, а сонячні не можуть ефективно працювати через похмуру погоду.

"Через те, що споживання перевищує виробництво, в енергосистемі утворився дефіцит електроенергії. Щоб його позбавитись та підтримати баланс між споживанням та виробництвом, що дуже важливо для безпечної роботи енергосистеми, Диспетчерський центр "Укренерго" застосував з 11:00 до 19:00 аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини. Але аварійна допомога – це екстрений захід для подолання дефіциту", – розповіли в компанії.

В "Укренерго" закликали українців економити електроенергію, щоб не виникало дефіциту. У компанії зазначили, що для економії варто:

  • вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;
  • не вмикати одразу кілька потужних приладів. Наприклад, не варто вмикати одночасно бойлер, пральну машину і праску, а в обідню перерву – чайник та мікрохвильову піч;
  • якщо температура повітря в приміщенні комфортна, варто вимкнути кондиціонери та обігрівачі;
  • витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ґаджети.

Чи будуть в Україні відключення світла

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що в Україні росте дефіцит електроенергії через морози. Головна причина виникнення дефіциту – похолодання. Також на нестачу електроенергії впливає те, що кілька блоків теплових електростанцій досі на ремонті.

Також раніше повідомлялося, що для України прийняли важливе рішення щодо того, що буде з відключеннями світла. ЄС значно зменшив ризик відключень світла. Вже зараз Україна зможе імпортувати більше електроенергії з країн Євросоюзу. Це значна допомога для запобігання відключень і покриття дефіциту потужностей в зимовий період, повідомили у Міненергетики.

У той же час в NYT зазначали, що Україна взимку виробить лише третину електроенергії через енергетичний терор Росії. Генеруюча потужність України зменшилась в два рази у порівнянні з довоєнним рівнем.

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війна в Україні свет ТЕС вторгнення Росії електроенергія
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