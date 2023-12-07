Перші перебої з соцвиплатами можуть статися вже у січні: у ВР розкрили деталі

Без фінансової допомоги США вже у січні можуть виникнути складнощі з соцвиплатами, розповіла у коментарі Forbes очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Йдеться про нестачу 20 млрд грн, спрямованих на соціальні видатки, уточнив на правах анонімності один з високопосадовців у президентській партії "Слуга народу".
Водночас, на думку економіста Олексія Блінова, за умов відсутності зовнішньої підтримки менш ніж 3 млрд доларів на місяць, уряду доведеться звертатися до НБУ за емісією гривні вже у І кварталі.
У Кабміні журналістам на правах анонімності відповіли, що найгіршим сценарієм для України в умовах відсутності допомоги з боку США є повернення до друку гривні задля покриття потреб держбюджету, як було на початку російського вторгнення.
Підтримка США України падає
Республіканці відмовляються підтримувати законопроект з багатомільярдною підтримкою України, оскільки не дійшли з демократами рішення щодо фінансування міграційної політики США.
Тим часом американські високопосадовці постійно підкреслюють на брифінгах, що кошти на військову та фінансову підтримку України майже вичерпано.
Це, на думку низки експертів, може свідчити про те, що підтримка Сполученими Штатами зусиль ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами поступово зменшуватиметься, що, своєю чергою, загрожує Україні поразкою перед Росією.
Тоді як, на думку експерта Володимира Горбача, США можуть ухвалити законопроект про допомогу Україні, але піти іншим шляхом. Наприклад - позбавити бюджетного фінансування. Зараз допомога Америки покриває близько 30% всього дефіциту держбюджету України.
"Тобто ми будемо воювати довго і жити бідно. Тому що бюджетна допомога передбачає зарплати державних службовців, соціальні виплати і так далі. Тобто їхнім коштом повинен покриватися дефіцит державного бюджету України, який становить близько 30 відсотків, якщо не його половину", - розповів Горбач в інтерв'ю Главреду.
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