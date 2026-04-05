Принца Вільяма назвали "безжальним": що він зробив Гаррі

Королівський експерт повідомив несподівані факти про характер майбутнього короля.

Принц Гаррі та принц Вільям перебувають у складних стосунках

Принц Вільям має "безжалісний характер" і "затаїв образу" на тих, хто виступив проти нього або підтримує його брата принца Гаррі та його дружину Меган Маркл.

Як пише The Daily Mail, кілька королівських експертів розповіли про заздрісний характер Вільяма після його недавньої заяви про прихильність до Англіканської церкви — яку тепер очолює Сара Маллаллі — незважаючи на його колишні зв'язки з архієпископом Кентерберійським Джастіном Уелбі.

"Джастін і його команда в Ламбетському палаці багато років намагалися організувати зустрічі з Вільямом, але у відповідь панувала повна тиша", — заявила експертка Роя Нікках.

"Вільям — людина, яка затаїла образу, він обирає сторону. Якщо хтось стає на інший бік, він це пам'ятає", — додала вона.

Розлад між Вільямом і Велбі, ймовірно, якось пов'язаний з його стосунками з герцогом і герцогинею Сассекськими. Як розповіла Нікка, Гаррі та Меган зверталися до Велбі за порадою і ділилися з ним найпотаємнішими подробицями.

У 2021 році колишні члени королівської сім'ї також розповіли у своєму сенсаційному інтерв'ю Опрі Вінфрі, що Велбі таємно повінчав їх перед їхньою великою церемонією.

Однак, на думку експерта Річарда Фіцвільямса, передбачувана жорстокість Вільяма не обов'язково є чимось поганим для королівської особи.

"Вільям — наш майбутній король. Слава Богу, у нього є безжалісність, оскільки вона необхідна в сучасному світі, особливо коли монархія є однією з найбільш пильно відстежуваних інституцій", — сказав Фіцвілліамс.

"Він, безперечно, чудово розбирається в людях і заслужено отримав похвалу за свої дипломатичні навички. Прикладом його проникливості є те, як він підтримував контакти з Ламбетським палацом під час перебування Джастіна Уелбі на посаді архієпископа Кентерберійського".

"Уелбі зблизився з Гаррі та Меган напередодні їхнього весілля у 2018 році. Однак Меган заявила в програмі Опри, що він спочатку таємно повінчав їх у їхньому "задньому дворі", — додав він, зазначивши, що колишній архієпископ згодом спростував ці твердження в італійській газеті La Repubblica.

Про особу: принц Вільям Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

