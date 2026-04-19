Зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга назвав ймовірне місце та розкрив подробиці

Українська сторона вже запропонувала Туреччині розглянути можливість організації зустрічі лідерів.

В Україні заявили про можливість зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним

Головне:

Туреччина може організувати зустріч Зеленського з Путіним

У переговорах можуть брати участь Ердоган і Трамп

Україна ініціювала звернення до Туреччини з проханням сприяти проведенню переговорів на найвищому рівні — між президентом Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.

Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю"Укрінформу", зустріч може відбутися з можливим залученням Реджепа Тайіпа Ердогана та Дональда Трампа.

За його словами, Анкара володіє значним дипломатичним ресурсом і здатна досягати "дійсно безпрецедентних, унікальних досягнень у дипломатії".

"Я знаю, як турецька дипломатія, яку я оцінюю дуже високо, працює і формально, і за лаштунками. Вони дуже ефективні. І це потрібно враховувати та використовувати цей потенціал, тому що Туреччина також зацікавлена у припиненні російської агресії", — сказав міністр.

Сібіга уточнив, що українська сторона вже запропонувала Туреччині розглянути можливість організації зустрічі лідерів, до якої могли б приєднатися й президенти Туреччини та США.

"Ми готові до цієї зустрічі. Єдине, що зараз Путін ховається. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції. Ми сподіваємося на роль Туреччини, яка може зіграти і прискорити мирний процес", — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

