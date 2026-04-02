"Солоденька": принца Гаррі викрили у флірті з журналісткою

41-річний принц Гаррі назвав журналістку "солоденькою" і згадав їхні "обійми під час перегляду фільмів" у серії жартівливих повідомлень у Facebook, надісланих понад 10 років тому.
Як пише Page Six, ці несподівані повідомлення з'явилися у вівторок під час заключного слухання у справі герцога Сассекського проти видавця Daily Mail і Mail on Sunday, компанії Associated Newspapers.
У повідомленнях, якими обмінювалися з грудня 2011 року по січень 2012 року, Гаррі листувався з тодішньою журналісткою Mail on Sunday Шарлоттою Гріффітс.
"Це Гаррі, на випадок, якщо ви заплуталися в імені та фотографії!!! X", — написав королівський бунтар, якому зараз 41 рік, в одному з повідомлень від 4 грудня 2011 року.
"Які веселі вихідні, сповнені витівок — невже ми не можемо щотижня витворяти всякі безчинства за містом?? Цілую", — відповіла Гріффітс, якій зараз 40 років.
Гаррі, якого Гріффітс у повідомленні назвала "містером Бешкетником", поскаржився, що йому довелося "вести ввічливу розмову з дивними людьми за вечерею", "випрошуючи у них гроші на благодійність".
Місяць по тому, 22 січня 2012 року, журналістка назвала Гаррі "бомбою H" і написала, що "ми сумували за тобою минулого тижня у Артура".
"Як би я хотів бути там, дорога, але, на жаль, я застряг у Корнуолі, займаючись армійськими справами", — відповів герцог. "Інакше я б там розважався, а потім, звичайно ж, перепив би тебе!"
Він продовжив: "Шкода, що я не міг бути там… особливо зараз, коли ти там! Ти взагалі працюєш?!!… Сподіваюся, у тебе все добре, Гріфф… Сумую за нашими обіймами під час перегляду фільмів!", — написав герцог.
Про особу: принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.
