Принц Гаррі таємно приїхав до Києва — у чому причина візиту

Представник британської монархії прибув до Києва з неанонсованим візитом, щоб підтримати українців у боротьбі з російськими окупантами.

Принц Гаррі прибув до Києва / Колаж Главред, скріншот відео

До Києва з неофіційним візитом прибув молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі. Про це повідомляє британський журналіст Кріс Шип у своєму Х (Twitter — ред.)

Прибувши до Києва, представник британської монархії Гаррі сказав: "Радий знову бути в Україні".

Він розповів ITV News, що хотів "нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щогодини кожного дня виконують неймовірну роботу в неймовірно важких умовах.

Гаррі каже, прибувши до Києва: "Приємно знову бути в Україні".

Він сказав ITV News, що хотів "нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щогодини кожного дня виконують неймовірну роботу в неймовірно… pic.twitter.com/3DYIuWqOKL — Chris Ship (@chrisshipitv) 23 квітня 2026

Принц Гаррі приїхав підтримати українців / Скріншот Х

BREAKING: Принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом до Києва. — Chris Ship (@chrisshipitv) 23 квітня 2026

Зазначимо, що це не перша поїздка принца Гаррі до Києва. Вперше принц Гаррі приїхав до столиці України у вересні 2025 року. Він приїхав на запрошення уряду України, щоб допомогти у відновленні військових, які отримали серйозні поранення. До цього Гаррі був у Львові.

Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

