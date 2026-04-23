Принц Гаррі таємно приїхав до Києва — у чому причина візиту

Олена Кюпелі
23 квітня 2026, 09:36
Представник британської монархії прибув до Києва з неанонсованим візитом, щоб підтримати українців у боротьбі з російськими окупантами.
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі прибув до Києва

До Києва з неофіційним візитом прибув молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі. Про це повідомляє британський журналіст Кріс Шип у своєму Х (Twitter — ред.)

Прибувши до Києва, представник британської монархії Гаррі сказав: "Радий знову бути в Україні".

Він розповів ITV News, що хотів "нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які щогодини кожного дня виконують неймовірну роботу в неймовірно важких умовах.

Гаррі прибув до Києва

Принц Гаррі приїхав підтримати українців
Принц Гаррі приїхав підтримати українців / Скріншот Х

Зазначимо, що це не перша поїздка принца Гаррі до Києва. Вперше принц Гаррі приїхав до столиці України у вересні 2025 року. Він приїхав на запрошення уряду України, щоб допомогти у відновленні військових, які отримали серйозні поранення. До цього Гаррі був у Львові.

Раніше Главред повідомляв, що російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який є уособленням російської пропаганди та "обличчям" усіх російських ЗМІ, може загрожувати кримінальне покарання.

Раніше також старша дочка голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка продовжує лякати шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом, з'явилася на прогулянці зі своєю подружкою.

Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

Поліція не впорається з мобілізацією самостійно - Виговський

"Слова не зупинять Путіна": Зеленський заговорив про іноземні війська

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Китайський гороскоп на завтра, 23 квітня: Півням — кмітливість, Драконам — азарт

Чотири дати народження з найсильнішою волею: на них можна покластися

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

