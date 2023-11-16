Арестович "влип": проти нього відкрили кримінальну справу

Нардеп Наталя Піпа натякнула на те, що колишній радник ОП не захоче через це повертатись в Україну.

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Проти Арестовича відкрили кримінальну справу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Facebook/Наталя Піпа

Проти скандального ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича відкрили кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила народний депутат Наталя Піпа із посиланням на Національну поліцію України.

Вона натякнула на те, що Арестович не захоче повертатися в Україну.

"На "ґражданіна" Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення "развєдчіка" до України", - написала Піпа.

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Скандал з Арестовичем

2 червня у Львові стався скандал за участі нардепки Наталії Піпи та молодого одесита, який співав російські пісні. Хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше Львова, і там всі говорять мовою країни-агресора.

У скандал втрутився колишній радник ОП. Олексій Арестович закликав "лікувати" противників творчості Цоя. Арестович почав погрожувати патріотично налаштованим українцям відправкою на лікування в "школу для дефективних підлітків".

Після цього Арестович написав у ДБР заяву на нардепку, яка у Львові скандалила через Цоя. ДБР мало перевірити, чи не було в діях нардепки Піпи ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Нещодавно за ексрадника взялося й РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ. Він згадав про активізацію так званих експертів та "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою російської ж повістки. Також він закликав українців проявити "високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

26 жовтня стало відомо про те, що нардепи масово подали заяву в поліцію на Арестовича. Колишнього радника ОП звинувачують у неправдивому повідомленні суду про вчинення кримінального правопорушення.

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