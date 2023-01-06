"Енергосистема не в змозі покрити споживання": в Україні погіршиться ситуація з відключеннями світла

У НЕК "Укренерго" попередили, що ситуація з відключеннями світла може значно погіршитися.

Відключення світла в Києві / Фото УНІАН , ua.depositphotos.com

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати, а перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

Як повідомили у НЕК "Укренерго", через поступове зниження температури повітря споживання в енергосистемі зростає, до областей доведені ліміти споживання.

"Станом на 11: 00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 08:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей застосовувалися аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз в нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке зараз енергосистема не в змозі покрити в повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС", – розповіли в компанії.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресор Росія масово запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чути кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях ввели екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили в ДТЕК.

Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данілов опублікував відео, на якому відображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.

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