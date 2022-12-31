'Кремль, завтра': Данілов 'анонсував' блекаут і 'бавовну' в Москві

Секретар РНБО показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році.

Олексій Данилов / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві.

Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. Відповідний пост він опублікував в сервісі мікроблогів Twitter.

Зазначимо, що секретар РНБО оприлюднив відео, на якому можна помітити, що в столиці країни-агресора чути сирени, а в Кремлі повністю відключають світло.

"Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", — підписав відео секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив про те, що Росія припинила відверто шантажувати світ застосуванням ядерних бомб у війні проти України, оскільки Китай зробив кремлівській верхівці зауваження.

"У Китаї ядерна зброя вже давно, у них свій потужний військово-промисловий комплекс. Інша справа, чи захопить Китай Росію? І якщо так, то в яких обсягах? Ось це велике питання. Це теж виклик для світу. [ ... ] Все стихло після того, як їм зробили зауваження в Китаї, і пояснили, що цього робити не можна. Росіяни слухняні по відношенню до Китаю. Фактично, РФ буде підпорядкована Китаю, якщо Захід не зробить висновків", − сказав він.

Як відомо, раніше в російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

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