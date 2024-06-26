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Експерт пояснив, чому Кремль не зміг утримати ситуацію в Дагестані

Дмитро Відоменко
26 червня 2024, 10:56
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Як каже експерт Сергій Данилов, у потужної ісламізації, яка спостерігалася останніми роками в Дагестані, є цілком чіткі причини.
Данилов, Кремль
Експерт Сергій Данілов, пояснив чому Кремль не втримав ситуацію / колаж Главред, фото Facebook, УНІАН

Нещодавні бунти повстанців у Дагестані стали свідченням того, що головна спецслужба країни-агресора РФ - ФСБ - ослаблена останнім часом (зокрема й через вторгнення путінських військ в Україну). Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов.

"Єдиний зв'язок між обома цими подіями (терактом у Крокусі та бунтами в Дагестані - Главред) - "український слід", але не в тому сенсі, в якому його вживають у Росії. Усе це - наслідок російської агресії проти України. Наслідком вторгнення стало і послаблення роботи другої служби ФСБ, яка одночасно займається терористами і політичними репресіями, адже ця служба повністю переключилася на пошук інакомислячих. А її ресурси обмежені - кількість оперативних співробітників не безмежна. Питання вторгнення також актуалізувало питання робочої сили, внаслідок чого збільшився потік мігрантів із країн Центральної Азії. Почали утворюватися замкнуті чоловічі громади, які, наприклад, слухали одного проповідника через Instagram або Telegram, тому стало більше умов для їхньої радикалізації", - сказав він.

Як вважає Данілов, ситуація в Дагестані дуже давно скрутилася в тугий клубок протиріч.

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"Дагестан є одним із вигодонабувачів вторгнення в Україну, оскільки там мобілізували досить багато людей, відповідно, у регіон почали надходити кошти для найбідніших верств населення, а через те, що росіяни почали менше виїжджати за кордон, туризм у Дагестані почав розвиватися (якщо не помиляюся, торік близько 2 мільйонів відпочивали, цього року вони розраховували на більшу цифру). Але незважаючи на це, внутрішні нерівність і несправедливість залишалися, що також було стимулом, щоб навіть заможні прошарки (принаймні частина з тих, хто скоїв напади в Дербенті й Махачкалі, - люди не бідні) штовхали до пошуку способів подолання бар'єрів, які перед ними стоять", - сказав він.

Як каже Данілов, у потужної ісламізації, яка спостерігалася останніми роками в Дагестані, є цілком чіткі причини.

"Наприклад, в Індії найнижчі касти приймали іслам, оскільки іслам егалітарний (егалітаризм - концепція, в основі якої лежить ідея, що передбачає створення суспільства з рівними соціальними та громадянськими правами всіх його членів. - Главред), адже ти відразу стаєш рівним серед рівних. У Дагестані в деяких випадках теж так відбувається, коли етнічна чи соціальна несправедливість долається за рахунок певної версії ісламу, яка дозволяє тобі диктувати правила. Принаймні, уявно думати, що ти їх встановлюєш сам, а не тобі їх нав'язують. Тому весь цей комплекс проблем призвів і до "Крокусу", і до ростовського СІЗО, і до подій у Дагестані", - підсумував він.

Хто такий Сергій Данілов

Сергій Іванович Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства імені О.Ю. Кримського НАН України. Кримського НАН України. Співзасновник Української миротворчої школи, куратор проєктів у Херсонській області. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займається дослідженням російської агресії.

Заворушення і теракти в РФ - новини за темою

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, в Дагестані на вулицях міст спалахнули бойові дії, внаслідок чого є загиблі та поранені. Центральна частина Дербента знеструмлена, у місті тривали бої між силовиками та озброєними нападниками, які атакували синагогу і православну церкву.

Також 23 червня внаслідок дій дагестанських ополченців у Махачкалі та Дербенті було ліквідовано понад 15 співробітників російської поліції. Крім того, загинули кілька цивільних, включно зі священнослужителем православного храму.

Раніше під Москвою стався кривавий теракт. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Унаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

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Дагестан війна Росії та України Сергій Данилов
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