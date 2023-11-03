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Діяли класично: експерт назвав призвідників погромів у Дагестані

Яна Ставська
3 листопада 2023, 22:43
Група Шойгу, Рогозіна і Наришкіна могла спровокувати протести в Дагестані, вважає експерт Клочок.
Діяли класично: експерт назвав призвідників погромів у Дагестані
Дагестаном прокотилася хвиля антиєврейських протестів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Антиєврейські погроми у Дагестані були "абсолютно керовані" з Кремля, впевнений політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

В інтерв'ю Главреду Клочок зазначив, що сьогодні фактично усіма процесами в Росії керує певна група силовиків під проводом секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і глави адміністрації президента РФ Антона Вайно.

"У цю групу, за різними даними, також входять міністр оборони РФ Сергій Шойгу, колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, директор ФСБ Олександр Бортніков і керівник Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. До того ж, серед них є досить цікава фігура спеціального представника президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка, який фактично відповідає за весь Північний Кавказ", - відповів Клочок.

відео дня

За його словами, саме ця група, очевидно, спровокувала акції протесту в Дагестані, тому що дії протестувальників дуже підозрілі, адже їм ніхто не чинив опору.

Ця картинка створювалася ФСБ для того, щоб показати ХАМАС, що і в Росії теж є акції протесту.

"Абсолютно логічно, що на тлі масової підтримки Палестини арабським світом, мусульмани Північного Кавказу виступили нібито природно. Так, є незадоволені, проте поява самої інформації про те, що нібито в готелі проживають євреї, не випадково. Її поширював один з телеграм-каналів, який називають наближеним до колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, після чого його звинуватили в тому, що нібито саме він підігрівав протести. Тобто для того, щоб спровокувати протест, спецслужби спрацювали абсолютно класично", - пояснив експерт.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок-громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року-керівник Центру громадської аналітики "Вежа", Голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів та світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік - Голова центрального Виконавчого комітету Всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік - керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ.

З 2010 року - по сьогодні-засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік-головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України IV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби III рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України IV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Погроми в Дагестані

29 жовтня росіяни влаштували антисемітські акції у Дагестані. Розлючений натовп протягом кількох годин "штурмував" аеропорт республіки у спробі завадити ізраїльтянам висадитися на території Росії.

У Росгвардію, яка чинила найменший супротив, летіло каміння, росіяни прорвалися на злітно-посадкову смугу й перевіряли літаки на наявність євреїв у салонах. Місцеві ЗМІ писали про одного загиблого копа.

Президент Володимир Зеленський, який сам неодноразово зазнавав цькування з боку Путіна за своє єврейське коріння, заявив, що "культура ненависті до інших націй поширена в Росії, і її пропагує навіть державне телебачення".

Російські спецслужби відразу звинуватили українців у начебто підбурюванні росіян до антиєврейських погромів.

США назвали "абсурдом" звинувачення Росією українських спецслужб у буцімто підбурюванні росіян до антиєврейських погромів у Дагестані.

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війна в Україні Дагестан війна Росії та України Валерій Клочок
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