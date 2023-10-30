У США відреагували на антиєврейські погроми у Дагестані

Раніше Путін відкрито звинуватив Україну та Захід у нібито підбурюванні росіян до антисемітських акцій.

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Росією прокотилась хвиля антиєврейських погромів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

У Держдепі США назвали "абсурдом" звинувачення Росією українських спецслужб у буцімто підбурюванні росіян до антиєврейських погромів у Дагестані.

Під час брифінгу представник держсекретаря США Метью Міллер сказав, що він "бачив" ці заяви російських офіційних осіб.

"Я бачив їхні заяви із звинуваченням України. Це абсурд, звичайно ж", - відповів Міллер. відео дня

Напередодні російський диктатор Володимир Путін безпідставно звинуватив Україну і Захід у нібито провокуванні антиєврейських погромів у Дагестані.

"Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентурних західних спецслужб", - висловився кремлівський глава.

Погроми у Дагестані

29 жовтня росіяни влаштували антисемітські акції у Дагестані. Розлючений натовп протягом кількох годин "штурмував" аеропорт республіки у спробі завадити ізраїльтянам висадитися на території Росії.

У Росгвардію, яка чинила найменший супротив, летіло каміння, росіяни прорвалися на злітно-посадкову смугу й перевіряли літаки на наявність євреїв у салонах. Місцеві ЗМІ писали про одного загиблого копа.

Президент Володимир Зеленський, який сам неодноразово зазнавав цькування з боку Путіна за своє єврейське коріння, заявив, що "культура ненависті до інших націй поширена в Росії, і її пропагує навіть державне телебачення".

Російські спецслужби відразу звинуватили українців у начебто підбурюванні росіян до антиєврейських погромів.

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