Екс-нардеп Пашинський отримав підозру у справі про нафтопродукти Курченка на 967 млн - СБУ

Екснардеп Пашинський отримав від СБУ підозру у справі про незаконне заволодіння нафтопродуктами на майже мільярд, кажуть у спецслужбі.

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Сам Пашинський заперечує факт вручення йому підозри / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Працівники Служби безпеки України, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату в понеділок, 12 лютого. Повідомляється, що йдеться про справу про незаконне привласнення та продаж 97 тисяч тонн конфіскованих Україною нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії.

Крім нього, повідомляється, що підозру за матеріалами Держаудитслужби отримали його бізнес-партнер і чотири їхні спільники.

Буквально тут же стало відомо, що йдеться про колишнього нардепа від партії "Народний фронт" Сергія Пашинського. Як він написав у себе на Facebook, його житло "відвідали з обшуком" співробітники СБУ і детективи НАБУ.

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Сам Пашинський, до слова, спростував інформацію про оголошення йому підозри.

"Справа про передачу "палива Курченка", а насправді - палива кремлівської "Роснефти" державі - під час мародерства Януковича цей олігарх нажився активами на сотні мільйонів доларів, у тому числі майже 100 000 т нафтопродуктів, які у 2014 році вдалося передати державним нафтовим операторам. [...] Інформація про підозру - фейк! Дуже цікаво, з іншого боку, яким чином анонімні телеграм-канали дізнаються про слідчі дії правоохоронців", - написав він.

Скандал із продажем нафтопродуктів Курченка

У 2021-му Олександр Кацуба, чиновник "Нафтогазу України" у 2012-2014 роках, підозрюваний у зловживанні службовим становищем, заявив, що під гаслами "націоналізації" нафтопродуктів, які належали фірмам олігарха з орбіти Януковича Сергія Курченка, насправді зникли нафтопродукти "Нафтогазу".

У підсумку нафтопродукти на базі були, однак у 2014 році "прийшли люди з "Народного фронту" і сказали: "Ми націоналізували бензин Курченка", - заявив він.

Кацуба стверджував, що команда Сергія Пашинського "кудись поділа ці нафтопродукти", і головне, що "це були нафтопродукти "Нафтогазу", а не Курченка".

Генпрокуратура оголосила в міжнародний розшук Сергія Курченка навесні 2014 року. Того ж року на Одеський нафтопереробний завод було накладено арешт у рамках кримінального провадження за фактами контрабанди нафтопродуктів.

Фактично нафтопродукти не реекспортували, а залишалися в Україні. У результаті з 2012 по 2014 роки державі було завдано збитків у сумі 1,2 млрд грн.

У травні 2014 року тодішній керівник МВС Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Сергія Курченка СЄПЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн т нафтопродуктів на 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не мали реалізовуватися на території України, а мали постачатися в треті країни, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

У грудні 2021 року Київський районний суд міста Одеси дозволив спеціальне досудове розслідування щодо Курченка.

У серпні 2022 року Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачення проти українського "бізнесмена-втікача" за фактом ухилення від сплати податків під час розмитнення нафтопродуктів.

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