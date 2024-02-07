Виведення військ з Авдіївки: ексспівробітник СБУ розкрив причину "страшної ситуації"

Зі взяттям Авдіївки у російської сторони не з'являється стратегічної переваги, вважає Іван Ступак.

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Іван Ступак оцінив ситуацію в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Ситуація в Авдіївці Донецької області "важка, страшна", заявив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Він вважає, що Авдіївку бійцям ЗСУ "швидше за все, до кінця місяця доведеться залишити". Таку думку екс-співробітник СБУ висловив у коментарі Currenttime.

"Це вже зрозуміло навіть новачкові - людині, яка не розбирається у військовій справі", - пояснив експерт.

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За його словами, окупанти РФ впритул наблизилися до вогневого контролю дороги, яка забезпечує логістику українських військових, і до неї залишилися "сотні метрів, можливо, навіть менше".

Водночас експерт вважає, що зі взяттям Авдіївки у російської сторони не з'являється стратегічної переваги.

Співрозмовник зазначив, що тактика ворога полягає в тому, що на штурми Авдіївки російське командування відправляє "непідготовлених мобілізованих військовослужбовців, у яких мінімум досвіду". Їхнє завдання - максимально просунутися і розкрити українські позиції, а потім по цих позиціях завдає ударів авіація або артилерія.

"І потім уже, коли перша непідготовлена частина піхоти гине, на її місце приходять підготовлені військовослужбовці, у яких є досвід, амуніція, екіпірування, які як слід озброєні. Це такий загороджувальний загін, яким знищують передові українські позиції", - стверджує Ступак.

Водночас однією з основних причин важкої ситуації в Авдіївці він називає снарядний голод у ЗСУ.

"Снаряди - це, на жаль, поки що найголовніша перевага Російської Федерації. З відстані 20-25 кілометрів вони мають можливість обстрілювати наші позиції. При цьому Україна в дуже рідкісних випадках може дотягнутися", - підкреслює аналітик.

Ступак додав, що в окупантів перевага в техніці та авіації. Водночас він не виключає, що з постачанням боєприпасів українській армії, найімовірніше, буде набагато важче, ніж минулого року, тому ЗСУ потрібно готуватися до оборони. За словами експерта, у зв'язку з цим українське військове командування намагається нівелювати ту перевагу, яку РФ зможе отримати в разі взяття Авдіївки.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак закінчив Національну академію СБУ. З 2015 року-директор ТОВ "Мисливське господарство "Форест". У 2004-2015 роках обіймав оперативні та керівні посади в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. У 2015 році був обраний депутатом Київської обласної ради від БПП "Солідарність" по 44 округу (Поліський район) в якості безпартійного, члена однойменної фракції. Член "регламентної" комісії облради. У 2019-му балотувався в народні депутати України 9 скликання від партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що в Авдіївці окупанти видавили ЗСУ з двох опорників. В Авдіївці російській армії вдалося нав'язати ЗСУ бої на південній околиці міста.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як раніше повідомлялося, Авдіївка під загрозою захоплення. Якщо РФ захопить Авдіївку, ворог може піти далі, каже Ігор Тимощук.

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