'Джессі в надійних руках': собаку, який втратив господаря після обстрілу Києва, прихистили

Коротко:
- Собака Джессі проходитиме адаптацію
- Рятувальники не саджатимуть Джессі на ланцюг
Собаку Джессі, який втратив свого господаря під час ворожої атаки по Києву 28 серпня, прихистили рятувальники. Про це 30 серпня в Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС розповіли, що Джессі два дні серед руїн шукав свого господаря, але він загинув унаслідок російського обстрілу столиці.
Собака проходитиме адаптацію і буде під опікою рятувальників. Він житиме за містом, на природі, "у любові та дружбі", наголосили в ДСНС.
Рятувальники додали, що принципово не будуть саджати собаку на ланцюг.
"Обіцяємо всім, хто хвилюється: Джессі в надійних руках! Попереду обстеження стану здоров'я та адаптація, тож поки що вона житиме у вольєрі - у безпеці та спокої. А далі ми тішитимемо вас фото і відео її нового щасливого життя. Щоб усі бачили - навіть після найстрашнішого горя можливе нове життя!" - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео про умови, в яких тепер живе Джессі:
Масована атака по Україні 28 серпня - останні новини по темі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал".
Загалом під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.
Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.
29 серпня в Києві було завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет у житловий будинок.
