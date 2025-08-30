Рус
"Джессі в надійних руках": собаку, який втратив господаря після обстрілу Києва, прихистили

Віталій Кірсанов
30 серпня 2025, 22:51
173
Собака, який після обстрілу столиці два дні під завалами шукав господаря, тепер живе у рятувальників.
Коротко:

  • Собака Джессі проходитиме адаптацію
  • Рятувальники не саджатимуть Джессі на ланцюг

Собаку Джессі, який втратив свого господаря під час ворожої атаки по Києву 28 серпня, прихистили рятувальники. Про це 30 серпня в Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС розповіли, що Джессі два дні серед руїн шукав свого господаря, але він загинув унаслідок російського обстрілу столиці.

відео дня

Собака проходитиме адаптацію і буде під опікою рятувальників. Він житиме за містом, на природі, "у любові та дружбі", наголосили в ДСНС.

Рятувальники додали, що принципово не будуть саджати собаку на ланцюг.

"Обіцяємо всім, хто хвилюється: Джессі в надійних руках! Попереду обстеження стану здоров'я та адаптація, тож поки що вона житиме у вольєрі - у безпеці та спокої. А далі ми тішитимемо вас фото і відео її нового щасливого життя. Щоб усі бачили - навіть після найстрашнішого горя можливе нове життя!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео про умови, в яких тепер живе Джессі:

Масована атака по Україні 28 серпня - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал".

Загалом під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

29 серпня в Києві було завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет у житловий будинок.

