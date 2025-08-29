Рус
Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

Ангеліна Підвисоцька
29 серпня 2025, 21:13оновлено 29 серпня, 21:52
Моніторингові канали радять реагувати на сигнали повітряної тривоги цієї ночі.
Ту-95МС, карта тривог
Загроза ракетних ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

Російські окупанти можуть атакувати Україну ударними безпілотниками типу "Шахед" і крилатими ракетами. Моніторингові канали вже попереджають про небезпеку.

Уже цієї ночі може відбутися обстріл ракетами. Наразі зафіксовано підготовку до зльоту стратегічної авіації.

"Додатково відзначається активність трьох бойових частот, можлива активність Ту-95/160", - ідеться в тексті попередження.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Також існує високий рівень загрози ударів балістичними ракетами по Україні.

Уже було зафіксовано пуски "Шахедів" з аеродромів "Приморськ-Ахтарськ" у Краснодарському краї, "Халіно" в Курській області, "Мілерово" в Ростовській області" та з полігонів "Навля" в Брянській області, "Циюулова" в Орловській області.

"Протягом наступних двох годин очікується захід мінімум 50 Шахедів через північ Чернігівщини", - пишуть моніторингові канали.

карта повітряної тривоги
Україна під атакою Шахедів / фото: скріншот

Масована атака по Україні 29 серпня - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

Загалом під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проєкт "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear - "Ведмідь") - радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 і його модифікації до теперішнього часу - єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець із турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету в холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, зокрема таких, як Х-101, завдяки нижчій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне - більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами за вихлопами з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. Наразі на плановій основі проходить модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

