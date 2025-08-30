"Знову звичайний житловий будинок": Зеленський вийшов із заявою після атаки по Україні

У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці, зазначив президент України.

Зеленський вийшов із заявою після атаки по Україні

Зеленський зробив заяву після нічного удару РФ по Україні

Він розповів, що від удару постраждали 14 областей, у Запоріжжі – влучання по 5-поверхівці

Станом на зараз відомо про одну загиблу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар РФ по Україні. Він зазначив, що у Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці.

Також він повідомив, що від удару постраждали 14 областей.

"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок. Також уночі працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах. Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області", – зазначив президент України.

Він розповів, що було багато пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура – будинки, підприємства.

Російські окупанти запустили майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів.

"Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів. Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 30 серпня, РФ масовано вдарила по двох обласних центрах України, одна людина загинула. Окупанти здійснили масовану атаку ракетами і "Шахедами". Десятки людей поранені, серед них є діти.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

У Києві було влучання у багатоповерхівку, один під’їзд завалився. Внаслідок цього загинуло 23 людини, серед них – четверо дітей. Наймолодшій дівчинці було лише 2 роки. Деякі тіла досі не впізнані, 8 осіб не виходять на зв'язок із родичами. Аварійно-рятувальні роботи завершено 29 серпня.

Пізніше з'явились перші імена та фото загиблих у Києві 28 серпня. Внаслідок атаки на Київ загинули 23 людини: 19 доросли та четверо дітей.

