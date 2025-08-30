Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Знову звичайний житловий будинок": Зеленський вийшов із заявою після атаки по Україні

Альона Вороніна
30 серпня 2025, 10:19
81
У Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці, зазначив президент України.
Удар по Запорожью, Владимир Зеленський
Зеленський вийшов із заявою після атаки по Україні/ колаж: Главред, фото: ДСНС Запоріжжя, Офіс президента України

Коротко:

  • Зеленський зробив заяву після нічного удару РФ по Україні
  • Він розповів, що від удару постраждали 14 областей, у Запоріжжі – влучання по 5-поверхівці
  • Станом на зараз відомо про одну загиблу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар РФ по Україні. Він зазначив, що у Запоріжжі всі служби задіяні на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці.

Також він повідомив, що від удару постраждали 14 областей.

відео дня

"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок. Також уночі працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах. Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області", – зазначив президент України.

Він розповів, що було багато пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура – будинки, підприємства.

Російські окупанти запустили майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів.

"Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів. Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 30 серпня, РФ масовано вдарила по двох обласних центрах України, одна людина загинула. Окупанти здійснили масовану атаку ракетами і "Шахедами". Десятки людей поранені, серед них є діти.

  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю в ніч на 30 серпня 2025 року ДСНС Запоріжжя, Запорізька ОВА

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

У Києві було влучання у багатоповерхівку, один під’їзд завалився. Внаслідок цього загинуло 23 людини, серед них – четверо дітей. Наймолодшій дівчинці було лише 2 роки. Деякі тіла досі не впізнані, 8 осіб не виходять на зв'язок із родичами. Аварійно-рятувальні роботи завершено 29 серпня.

Пізніше з'явились перші імена та фото загиблих у Києві 28 серпня. Внаслідок атаки на Київ загинули 23 людини: 19 доросли та четверо дітей.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні безпілотник Володимир Зеленський беспилотники дрони новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Знову звичайний житловий будинок": Зеленський вийшов із заявою після атаки по Україні

"Знову звичайний житловий будинок": Зеленський вийшов із заявою після атаки по Україні

10:19Україна
США надають Україні можливість здійснювати "глибші" удари по РФ – посол при НАТО

США надають Україні можливість здійснювати "глибші" удари по РФ – посол при НАТО

09:30Світ
РФ охопили пекельні пожежі: в Генштабі похизувались ударами одразу по двох цілях

РФ охопили пекельні пожежі: в Генштабі похизувались ударами одразу по двох цілях

09:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
У Польщі та Литві жорстко відповіли на антиукраїнську істерику Сіярто

У Польщі та Литві жорстко відповіли на антиукраїнську істерику Сіярто

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

З'явилося ще у VІ столітті до нашої ери: яке місто є найстарішим в Україні

З'явилося ще у VІ столітті до нашої ери: яке місто є найстарішим в Україні

Терпець увірвався: принц Вільям ухвалив радикальне рішення щодо Гаррі

Терпець увірвався: принц Вільям ухвалив радикальне рішення щодо Гаррі

Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

Якою буде погода 1 вересня: синоптикиня здивувала прогнозом і попередила про дощі

Останні новини

10:27

Китайський гороскоп на завтра 31 серпня: Кроликам - розчарування, Драконам - сварки

10:19

"Знову звичайний житловий будинок": Зеленський вийшов із заявою після атаки по УкраїніФото

10:18

Як смачно замаринувати цибулю для "Шуби" - простий і швидкий рецептВідео

09:55

Українців попередили про призов: кого мобілізують у першу чергу вже в вересні

09:50

Цекало нарешті озвучив свою позицію про війну і сказав, що втратив дітей

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
09:30

США надають Україні можливість здійснювати "глибші" удари по РФ – посол при НАТО

09:02

РФ охопили пекельні пожежі: в Генштабі похизувались ударами одразу по двох цілях

08:49

Часник виросте як на дріжджах: як підготувати грядки восениВідео

08:10

"Полювання на мігрантів": як РФ придумала новий спосіб мобілізаціїПогляд

Реклама
08:03

РФ масовано вдарила по двох обласних центрах України, є загиблі: подробиціФото

07:10

Чим відрізняються двоє чоловіків, які грають у більярд: загадка на швидкість інтелекту

06:30

Гороскоп Таро на вересень 2025: Ракам – нова мета, Левам – гроші, Дівам – призВідео

06:15

Тюрма народів по-російськи: тортури і смерть азербайджанців у ЄкатеринбурзіПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дітьми, які їдять морозиво

05:15

Як відмити дуже жирну витяжку: один простий засіб врятує ситуацію

04:27

Буде смачніше консервованої з магазину: як заморозити кукурудзу на зиму

04:14

"Сприймається як серйозна проблема": Буданов - про військові навчання в БілорусіВідео

04:00

Легкість та любов постукають у двері: шістьом знакам зодіаку пощастить 30 серпня

03:33

Гороскоп на завтра 31 серпня: Близнюкам - грандіозний успіх, Дівам - підстава

02:30

Європі загрожує "вічна мерзлота": атлантична течія на межі колапсу

Реклама
01:47

Цим чоловікам завжди щастить у коханні: 4 знаки зодіаку, які підкорюють серця без зусиль

00:49

До 1 вересня: Макрон висунув Путіну ультиматум

00:00

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

29 серпня, п'ятниця
23:53

Китайські миротворці в Україні: Трамп зробив несподівану заяву

23:20

Зруйнує жир за лічені секунди: чим пробити засмічення в раковиніВідео

22:50

Посміялася над ним: Меланія Трамп зважилася на радикальний крок

22:10

Пенсіонерам можуть несподівано обмежити виплати: хто в Україні в зоні ризику

22:10

Вдалий день: Єрмак розкрив подробиці переговорів із Віткоффом

21:49

Загрози нашій планеті: що руйнує Землю і чому

21:23

Чи є загроза захоплення РФ усієї України: у Трампа зробили заяву

21:13

Скоро може бути атака на Україну: літаки готуються до зльоту, Шахеди вже в повітрі

21:12

Цифри вражають: де найвищі та найнижчі зарплати в Україні

20:48

Що не можна робити з постіллю цього дня: свято і прикмети 30 серпня

20:39

Чи правда, що на Усікновення не можна нічого різати: священник відверто відповівВідео

20:37

Відео

20:26

Чи зможе Україна повернути окуповані РФ землі: несподіваний прогнозВідео

20:06

"Мене це не дивує": Мерц зробив заяву про зустріч Путіна і Зеленського

19:52

Долар і євро шалено злетіли - встановлено новий курс валют на 1 вересня

19:39

Україну накриє похолодання та повернуться дощі: синоптики назвали дату

19:33

"Автоматично були списані гроші": клієнти Ощадбанку обурені "новою послугою"

Реклама
19:25

Від павуків не залишиться і сліду: спрацює один простий і дешевий інгредієнтВідео

19:12

Увесь час скиглить: зрадниця Анна Asti сьорбнула важкого життя в РФ

19:10

Літній провал Путіна: який удар по Україні Росія готує на осіньПогляд

18:43

ЄС направить військових інструкторів в Україну після перемир'я - Каллас

18:30

Незламні зовні і м'які всередині - хто ці рідкісні чотири знаки зодіак

18:27

Путін "нікуди не дінеться": Зеленський про переговори з РФ і гарантії для України

17:48

Найменшій дитині всього два роки: з'явились перші імена та фото загиблих у КиєвіВідео

17:47

"Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників в основному етапі Ліги конференцій УЄФА

17:37

На повідомлення не відповідає: хто стоїть за крахом дружби Литвинової та Мартиновської

17:36

Проста помилка прискорює псування їжі - як правильно налаштувати холодильник

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти