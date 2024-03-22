УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Від вибуху будинок злетів у повітря і впав на інший: деталі ракетного удару по Запоріжжю

Дмитро Відоменко
22 березня 2024, 10:26оновлено 22 березня, 11:02
Як видно з опублікованих губернаторським фото, після ракетного удару в приватному секторі один будинок злетів у повітря і приземлився на сусідню будівлю.
Запоріжжя, ракетний удар
Результати ракетного удару по Запоріжжю 22 березня / колаж Главред, фото Іван Федоров/Telegema

Черговий ракетний удар країни-агресора РФ по Україні призвів до серйозних руйнувань і жертв. Про це повідомив у своєму каналі в месенджері Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щонайменше двоє людей зникли безвісти. Чотири будинки повністю зруйновано, понад 40 - пошкоджено. Такі наслідки 2-х ворожих ракетних ударів лише по одній із вулиць Запоріжжя. Рятувальники з ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям", - написав чиновник.

Як видно з опублікованих Федоровим фото, після ракетного удару в приватному секторі один будинок злетів у повітря і приземлився на сусідню будівлю.

відео дня

ДніпроГЕС - що про неї відомо

Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія.

Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.
Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.
У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено.

Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Ракетний удар країни-агресора РФ по Україні 22 березня

Уранці 22 березня під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

Пізніше патрульна поліція Запорізької області заявила, що рух по автодорожньому переїзду дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону. Крім того, повідомлялося про зліт літаків МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал".

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

Вас можуть зацікавити такі матеріали::

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя війна Росії та України Масштабна ракетна атака на енергетику
Реклама

Головне за день

РФ готує нові обстріли по Україні: у ЗСУ попередили, коли очікувати удару

РФ готує нові обстріли по Україні: у ЗСУ попередили, коли очікувати удару

10:57 Україна
По ДніпроГЕС було два прямих влучання: в Укргідроенерго сказали, чи зможе станція працювати

По ДніпроГЕС було два прямих влучання: в Укргідроенерго сказали, чи зможе станція працювати

10:20 Україна
Є загиблі та безвісти зниклі: у МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня

Є загиблі та безвісти зниклі: у МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня

10:00 Україна
Всі головні новини

Популярне

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку 72372

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку

В інтимній обстановці : з'явилися деталі весілля зрадниці Ані Лорак 59600

"В інтимній обстановці": з'явилися деталі весілля зрадниці Ані Лорак

Що добре вбирає вологу у льоху: пліснява і конденсат зникне назавжди 12300

Що добре вбирає вологу у льоху: пліснява і конденсат зникне назавжди

Філіп Кіркоров кинув наречену і закрутив роман з ескортницею 8067

Філіп Кіркоров кинув наречену і закрутив роман з ескортницею

Останні новини

11:03

"Зрозуміла, що мене рятують": Повалій видала чергову маячню на підтримку окупантів

10:57

РФ готує нові обстріли по Україні: у ЗСУ попередили, коли очікувати удару

10:54

Німеччина дасть 300 млн євро на снаряди для України - Bloomberg

10:50

"Піти на ризик": начальник Генштабу ЗС Франції не відкидає відправки військ в Україну

10:43

Китайський гороскоп на завтра 23 березня: Свиням - нервові зриви, Драконам - проблеми вдома

РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомоРФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо
10:26

Від вибуху будинок злетів у повітря і впав на інший: деталі ракетного удару по Запоріжжю

10:20

По ДніпроГЕС було два прямих влучання: в Укргідроенерго сказали, чи зможе станція працюватиФото

10:00

Дочка Анастасії Заворотнюк кинула онкохвору матір напередодні її 53-річчя

10:00

Є загиблі та безвісти зниклі: у МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня

Реклама
09:58

Польща терміново підняла у небо авіацію через масовану атаку по Україні

09:36

Нововведення в мобілізації: кому не збираються давати відстрочку - коментар Ради

09:28

Гороскоп на завтра 23 березня: Тільцям - час інвестувати, Левам - візит до лікаря

09:25

Сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151: збито 55 "Шахедів" і 37 ракет

09:03

Росіяни масово тікають із фронту і потрапляють до в'язниціПогляд

09:01

РФ вночі випустила 60 "шахедів" та 90 ракет різних типів: Зеленський назвав цілі

08:56

Через ракетну атаку РФ Запорізька АЕС на межі блекауту - Енергоатом

08:15

Знайти конверт і гребінець за 12 секунд зможуть лише генії: непроста загадка

08:13

Масований обстріл: по областях України вводять графіки відключень світла

08:07

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС: на станції спалахнула пожежа

07:25

Усередині були люди: ракета РФ вдарила в тролейбус, який їхав через дамбу - Андрющенко

Реклама
07:25

Капучіно чи капучино, чіпси чи чипси: Авраменко назвав дуже поширені помилкиВідео

07:23

Наймасштабніша атака на енергетику: подробиці удару РФ по Україні

06:38

Санкції взагалі не повинні були призвести до розвалу РФПогляд

06:31

РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю: атаковано об'єкт інфраструктури та будинки

05:24

Чим підгодувати півонії навесні: квіти будуть рясними та пишними

05:00

Наснився поганий сон: що не можна робити, щоб він не збувся

04:34

Що чекає на Україну у разі заморозки війни: експерти дали невтішний прогноз

04:00

Дочка Стаса Михайлова зганьбила батька на тлі його скандалу з Пугачовою

03:25

Мийка високого тиску може пошкодити авто: експерти розповіли, як мити машину

03:00

Пенсійний фонд РФ судиться з Вірою Брежнєвою за немислимий борг

02:32

4 рослини, які приваблюють попелицю та інших шкідників у ваш сад і на город

02:00

Alyona Alyona поскаржилася фанатам на нові проблеми зі здоров'ям

01:30

Головоломка для справжніх детективів: потрібно знайти серце на фото з Лондона

01:00

Україна одна перемогти не зможе: Сотник про вступ Заходу у війну проти РФ

21 березня, четвер
23:59

Атаки РФ закінчуються "величезною кількістю трупів": в ЗСУ розповіли про бої на сході

23:42

Євро-2024 плей-офф: Україна мінімально обіграла Боснію і пройшла далі

23:19

Лише найгостріші очі знайдуть ящірку за 3 секунди: надзвичайна загадка на уважність

23:00

"Було дуже важко": Єфросиніна розповіла, як її син пережив обстріл

22:56

Польські фермери завершили блокаду: рух транспорту відновили на ще одному ПП

22:51

Росія вивела ракети у Чорне море - уперше після тривалої паузи

Реклама
22:36

Онкохвора зірка "Беверлі Гіллс" показалася після операції

22:29

"Не можу повірити!": дружина Макса Чмерковського розкрила стать третьої дитиниВідео

22:20

Кейт Міддлтон оплатила рахунок солдатам у баріВідео

22:09

"Всі мають встати у стрій": нардеп розкрив деталі закону про мобілізацію

21:40

"Вигрібати самостійно": Сотник дав прогноз, коли Захід надасть Україні озброєнняВідео

21:36

Окупанти масово тікають з фронту: в РФ "колонії будуть забиті" втікачами - Яшин

21:26

Країну накрила жорстка майже 7-бальна буря: вируватиме цілий тиждень

21:22

Анна Неплях потрапила в ДТП - автомобіль перетворився на купу металу

20:58

Росіяни випадково затопили ракетою свій корабель у Балтійському морі

20:46

Коржі танутимуть у роті: чим просочити бісквіт, щоб торт був неймовірним

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти