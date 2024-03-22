Від вибуху будинок злетів у повітря і впав на інший: деталі ракетного удару по Запоріжжю

Як видно з опублікованих губернаторським фото, після ракетного удару в приватному секторі один будинок злетів у повітря і приземлився на сусідню будівлю.

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Результати ракетного удару по Запоріжжю 22 березня / колаж Главред, фото Іван Федоров/Telegema

Черговий ракетний удар країни-агресора РФ по Україні призвів до серйозних руйнувань і жертв. Про це повідомив у своєму каналі в месенджері Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Щонайменше двоє людей зникли безвісти. Чотири будинки повністю зруйновано, понад 40 - пошкоджено. Такі наслідки 2-х ворожих ракетних ударів лише по одній із вулиць Запоріжжя. Рятувальники з ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям", - написав чиновник.

Як видно з опублікованих Федоровим фото, після ракетного удару в приватному секторі один будинок злетів у повітря і приземлився на сусідню будівлю.

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ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Ракетний удар країни-агресора РФ по Україні 22 березня

Уранці 22 березня під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

Пізніше патрульна поліція Запорізької області заявила, що рух по автодорожньому переїзду дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону. Крім того, повідомлялося про зліт літаків МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал".

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

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