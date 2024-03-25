Нічна атака дронів: Одеса - без світла, застосовуються екстрені відключення

Перед атакою дронами окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

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Окупанти продовжили удари по об'єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, facebook.com/dtekdnem

У ніч на 25 березня російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження енергетичної інфраструктури. В Одесі немає електропостачання - у самому місті та районі застосовуються екстрені відключення світла.

У Силах оборони Півдня повідомили, що нічна ворожа атака дронів була зосереджена в Миколаївській та Одеській областях.

"Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись перешкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Ракета втратила бойову здатність у повітрі. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря.

По чотири ударних БпЛА було збито в Одеській та Миколаївській областях. Однак уникнути влучень не вдалося.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Наслідки атаки на Миколаївську область

"У Миколаївській області ворог влучив по енергетичному об'єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники. Люди не постраждали", - повідомили в Силах оборони Півдня.

Ворожі дрони баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Унаслідок падіння збитого "шахеда" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку - там спалахнула пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Від вибухової хвилі постраждали кілька будинків. За попередніми даними, 11 осіб дістали поранення, двох госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

Наслідки атаки на Одеську область

В Одеській області уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об'єкт і спричинили пожежу, внаслідок чого було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано.

"Люди не постраждали. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають", - ідеться в повідомленні.

Гуменюк розкрила подробиці атаки

Прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що за допомогою запуску радіолокаційної ракети окупанти намагалися знешкодити українську ППО.

"Перед заходом на удар дронів, ворог працював тактичною авіацією та випустив радіолокаційну ракету Х-31П. Можливо, знищена в повітрі. Дані перевіряються", - заявила Гуменюк.

За її словами, бойова робота на Півдні тривала півтори години.

"На наступних заходах дронів із Чорного моря ворог концентрувався на об'єктах енергетики. По 4 дрони знищено в Одеській та Миколаївській областях", - сказала Гуменюк.

В Одесі - екстрені відключення світла

Тим часом у ДТЕК повідомили, що в Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення світла.

Уночі армія РФ пошкодила один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися мешканці Пересипського району Одеси. Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури.

Удари РФ по енергетиці України

Країна-агресор Росія здійснила атаки ракетами та дронами по Україні в ніч на 21 та 22 березня після того, як тривалий час масованих атак не здійснювалося. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

Експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев не виключив, що найближчим часом РФ продовжить бити по об'єктах енергетики України.

"Вони (удари РФ, - ред.) триватимуть, але будуть не настільки масованими, тому що зараз росіяни випустили все, що могли", - сказав він.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що російські окупанти можуть провести наступний масований ракетний удар по Україні за кілька днів. На підготовку їм буде достатньо трьох днів.

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