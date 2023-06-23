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Четверо дітей не дочекалися тата: у важких боях загинув морпіх з Чернігова

Анна Ярославська
23 червня 2023, 07:27 оновлено 23 червня, 07:40
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Останньою краплею для В'ячеслава стали кадри розстрілу окупантами українського Героя Олександра Мацієвського.
В'ячеслав Анопрієнко
В'ячеслав Анопрієнко служив у в 88-му батальйоні морської піхоти / Колаж: Главред, фото: suspilne.media

У боях з російськими окупантами загинув багатодітний батько В'ячеслав Анопрієнко. Свій останній бій він прийняв у Донецькій області. Воїн служив у в 88-му батальйоні морської піхоти. Йому було 43 роки. Вдома свого захисника не дочекалися дружина і четверо їхніх дітей.

В'ячеслав з перших днів війни хотів піти до лав ЗСУ, але зміг приєднатися до сил оборони лише в березні 2023 року, передає "Суспільне. Чернігів".

"Щойно почалася війна, він пішов у військкомат. Його не взяли, сказали: "У тебе четверо дітей, ми таких не беремо", – розповіла тітка загиблого Наталія Губко.

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Дружина Наталя зізналася: чоловіка весь час не залишали думки про те, що він потрібен на фронті. На службі вже був його молодший брат. В'ячеслав говорив, що він просто не може сидіти вдома.

За її словами, останньою краплею для чоловіка стали кадри розстрілу окупантами українського Героя Олександра Мацієвського. У березні 2023 року В'ячеслав Анопрієнко пішов служити добровольцем.

"Прокидаємося одного ранку, я складаю їжу, сама йду на роботу і Слава теж. Сідаємо в маршрутку, їдемо. Рюкзак він бере на плечі, я їду далі, а він виходить на військкоматі. Ось так і пішов", – розповіла Наталя.

Військовослужбовець потрапив до лав 88-го окремого батальйону морської піхоти. З дружиною кожен день був на зв'язку. Востаннє вони говорили вранці 13 червня. А ввечері В'ячеслав більше не написав і не подзвонив. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі Старомайорського в Донецькій області.

Наталя не знала, як про смерть батька сказати чотирьом їхнім дітям.

"Я боялася, чесно, не знала, як сказати. Спочатку Максиму сказала. Він не плакав, може, просто не усвідомлював. Тримався, а потім заходжу до нього в кімнату, а він лежить і реве в подушку. Ну, а дівчата верещали: "Мамочко, ні! Мамочко, цього не може бути!"- зазначила жінка.

В'ячеслав Анопрієнко загинув на Донеччині
В'ячеслав Анопрієнко загинув на Донеччині / Фото: suspilne.media

Рідні та знайомі згадують В'ячеслава Анопрієнка як доброго, чуйного чоловіка, який любив свою сім'ю, батьків.

Воїна провели в останню путь в Чернігові в Катерининській церкві, а поховали на кладовищі в Ялівщині.

Прощання з В'ячеславом Анопрієнком
Прощання з В'ячеславом Анопрієнком / Фото: suspilne.media

Як повідомляв Главред, раніше в боях за Україну загинув командир танка В'ячеслав Сахновський. 1 травня Героя з військовими почестями провели в останню путь в Первомайському Харківської області.

Влітку 2022-го чоловік став до лав Збройних сил України. Він був командиром танка танкового взводу танкової роти батальйону забезпечення навчального процесу Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ".

Раніше Главред писав про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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