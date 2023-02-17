Двоє агресорів після першого обміну ще раз потрапили в полон ЗСУ

Омбудсмен ради Дмитро Лубинець каже - солдатів і офіцерів, які повертаються з полону, Російський генералітет відразу ж повертає назад на фронт.

Двоє агресорів після першого обміну ще раз потрапили в український полон-омбудсмен / Колаж фото УНІАН

Два бійців армії російських агресорів - Олександр Фоменко та Руслан Вальяшин - вже вдруге потрапили в полон до воїнів ЗСУ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубинець.

За його словами, Фоменко і Вальяшина вже повертали в країну-агресора в рамках обміну полоненими.

Лубинець особливо напирав на те, що солдатів і офіцерів, які повертаються з полону, російський генералітет відразу ж повертає назад на фронт. І це може свідчити про шалений брак досвченої живої сили в окупантів.

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Лубинець також зазначив, що проводити переговори з державою-агресором щодо обміну полоненими дуже складно, проте процес не зупинявся. Крім того, омбудсмен анонсував ще порцію позитивних новин з приводу обміну.

Обмін полоненими

16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною і Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний.

Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, серед звільнених військових-нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них-захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі".

До того, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною та російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців.

Серед звільнених з ворожого полону: 87 бійців ЗСУ (двоє з яких – з ССО), вісім бійців тероборони, семеро − з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро – прикордонники, двоє з військово-морських сил і один – представник ДСНС.

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