Дві основні дороги до Бахмута під загрозою прямого обстрілу окупантами - розвідка

Українським військам, як і раніше, доступні альтернативні маршрути постачання по пересіченій місцевості, але Бахмут стає все більш ізольованим.

Бахмут стає все більш ізольованим / Фото Twitter

Бахмут у Донецькій області, навколо якого тривають запеклі бої, стає все більш ізольованим. Дві головні дороги, що ведуть до міста - М03 і Н32 - ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після просування Росії. Досі вони активно використовувалися українськими захисниками.

Як йдеться у свіжому зведенні британської військової розвідки про ситуацію в Україні, опублікованому в Twitter Міноборони Британії, українським військам, як і раніше, доступні численні альтернативні маршрути постачання по пересіченій місцевості.

Зазначається, що протягом останнього тижня Росія продовжувала домагатися невеликих успіхів у спробі оточити Бахмут, а воєнізовані формування ПВК "Вагнер" з великою ймовірністю захопили трасу, що зв'язує місто з Сіверськом.

"Траси M03 і H32 - два основних шляхи доступу в місто для українських захисників - зараз, ймовірно, під прямою вогневою загрозою в результаті останніх просувань російських сил. Раніше на цьому тижні бойовики Вагнера, з високою ймовірністю, захопили ще одну дорогу, що з'єднує Бахмут з Сіверськом. Хоча залишаються доступними ще багато альтернативних шляхів постачання по пересіченій місцевості, Бахмут опиняється у все більшій ізоляції", - інформує розвідка.

Свіжа зведення британської розвідки / Фото twitter.com/DefenceHQ

Бої за Бахмут

Російські окупанти намагаються просунутися вперед і захопити Бахмут у Донецькій області. Вони кинули на цей напрямок всі сили, щоб прорвати лінію оборони. Про це заявила 4 лютого заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах, розповів полковник Сергій Череватий. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

2 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що господар Кремля дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

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