Кинули всі сили: окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Бахмуті - Маляр

Російські військові хочуть захопити Бахмут і просунутися на Лиманському напрямку.

Окупанти намагаються прорвати лінію оборони в Бахмуті / колаж фото Міноборони України, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються просунутися вперед і захопити Бахмут у Донецькій області. Вони кинули на цей напрямок всі сили, щоб прорвати лінію оборони. Про це заявила заступник міністра оборони України Анна Маляр.

Окупанти хочуть просунутися на Лиманському напрямку. Однак українські військові дали потужну відсіч і не пропустили ворога вперед.

"На цьому тижні російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони і оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку", - повідомила Маляр.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Як зазначив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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