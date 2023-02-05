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Путін пообіцяв не вбивати Зеленського: експрем'єр Ізраїлю розповів, про що говорив з диктатором на початку війни

5 лютого 2023, 09:29
5 березня Нафталі Беннет провів тригодинні переговори з російським диктатором Путіним у Москві. Після цього ізраїльський чиновник подзвонив Зеленському.
Володимир Зеленський, Нафталі Беннет, Путін,
Нафталі Беннет розповів, про що три години говорив з Путіним у Москві на початку війни / Фото ОП, УНІАН, скріншот

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів тригодинні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, після чого зідзвонився з президентом Володимиром Зеленським. Тоді деталі розмов не розголошувалися. Зараз же Беннет розповів, про що розмовляв 5 березня з господарем Кремля.

За словами Беннета, Путін запевнив його в перші дні війни, що він не вб'є Зеленського, передає The Times of Israel.

"Я знав, що Зеленський під загрозою, в бункері ... я сказав йому [Путіну]: "Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?". Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", – розповів експрем'єр Ізраїлю.

Після цього, за його словами, він одразу подзвонив Зеленському і сказав: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати. Він [Зеленський] запитав мене: "Ти впевнений?" Я сказав: "100%. Він не збирається тебе вбивати".

Беннет стверджує, що через дві години Зеленський зайшов до свого кабінету і "зробив там селфі, [на якому український президент сказав] "Я не боюся" і все таке".

За словами експрем'єра Ізраїлю, Путін також "погодився не наполягати на роззброєнні України", а Зеленський в тими ж вихідними нібито відмовився від прагнення вступити в НАТО.

"Все, що я робив [в рамках посередницьких зусиль], узгоджувалося з США", – додав Беннетт.

Як повідомляв Главред, у березні 2022 року видання The Jerusalem Post писало з посиланням на джерела, що Нафталі Беннет під час телефонної розмови порекомендував президенту Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни.

Зокрема, Беннет запропонував Зеленському погодитися на визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України. Зеленський не послухався поради Беннета.

У серпні видання Washington Post розкрило нові деталі підготовки РФ до масштабного вторгнення в Україну. Про плани Кремля розвідці США стало відомо ще в жовтні 2021 року. Російські війська планували взяти Київ у кільце і захопити столицю за 3-4 дні. Російський спецназ повинен був знайти і змістити президента Володимира Зеленського (убивши його, якщо буде потрібно) і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд.

Інші новини:

війна в Україні Ізраїль Володимир Зеленський війна Росії та України Нафталі Беннет
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