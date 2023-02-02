У ЗСУ відповіли на плани окупантів захопити Донбас до березня за наказом Путіна

До річниці вторгнення Росія може кинути в наступ свої кращі військові частини, не виключив Сергій Череватий.

Сергій Череватий прокоментував нові плани окупантів РФ / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін наказав захопити Донецьку і Луганську області до березня.

Він нагадав, що подібних наказів з початку війни було кілька. Таку заяву речник Східного угруповання військ ЗСУ зробив під час брифінгу в Military Media.

"Ворог постійно хоче захопити нові українські території", - сказав він.

Водночас представник ЗСУ нагадав, що у 2022 році Росія кинула в наступ свої найкращі військові частини, але "всі вони були розбиті українською армією".

"Тому у мене великі сумніви, що зараз, перебуваючи в постійних боях, вони зможуть це зробити", - додав Череватий.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив про те, що Володимир Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня.

Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, з даного напрямку у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Росія готується до максимальної ескалації ситуації на війні проти України.

До річниці свого повномасштабного вторгнення, 24 лютого, окупанти намагатимуться показати "перемоги".

Війна Росії проти України: