УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Два союзники і країна, де біля керма "друг Путіна": хто проти України в НАТО - експерт

Андрій Ганчук
1 липня 2024, 11:46
194
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан веде свою гру і підриває безпеку Північноатлантичного альянсу, розповів український дипломат Олександр Хара.
Україна, НАТО, Хара
Якби США дали зелене світло Україні в НАТО, інші країни змінили б свою думку - Хара / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключовим противником вступу України до НАТО є Сполучені Штати Америки. Проти і Німеччина. Не підтримує євроатлантичну інтеграцію Києва й Угорщина, яка веде свою гру і розвиває співпрацю з Китаєм, загрожуючи безпеці Альянсу. Про це заявив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

В інтерв'ю Главреду він прокоментував заяву посла України в Литві Петра Башти про те, що три держави НАТО не підтримують вступ Києва до Альянсу.

За словами дипломата, насамперед - це США, від позиції Вашингтона залежить євроатлантичний шлях України загалом.

відео дня

"Цілком очевидно, що Сполучені Штати Америки - це противник №1 прийняття України до НАТО. Якби була воля США прийняти Україну до Альянсу, вже зараз інші країни могли б змінити свою думку, оскільки Штати для них - це і "ядерна парасолька", і найбільша частина оборонних спроможностей загалом, та й Вашингтон має важелі впливу на будь-кого, зокрема, на Угорщину.", - зазначив Хара.

Проти і Німеччина. Принаймні, доти, доки канцлером залишається Шольц.

"Німеччина за Олафа Шольца теж не буде готова до прийняття України до НАТО, бо вважає, що це викличе суттєву ескалацію. Але подивимося, як зміниться політичний ландшафт у Німеччині. Адже християнські демократи критикують Олафа Шольца за недостатню допомогу Україні та інші речі. Можливо, якщо зміниться влада в Німеччині, там зміниться і позиція щодо включення України до НАТО", - додав він.

Угорщина ставить під загрозу безпеку НАТО

Третя країна, яка проти України в Альянсі - Угорщина, вважає Хара. Орбан намагається використати ситуацію, що склалася, щоб отримати різні політичні преференції.

"Угорщина не є великою країною, це так, дрібний шкідник. Орбан намагається максимально використати ситуацію, щоб і втриматися при владі, і отримати додаткові ресурси. Власне, тому він і втягує Росію у свої справи... У Орбана мало ресурсів, і він намагається на тлі конфронтації європейців із росіянами та китайцями отримати додаткові дивіденди. Я вже не кажу про антиліберальні настрої. Орбан також є важливим фактором для Трампа, адже трампісти дуже люблять Угорщину. Вони вважають, що деякі ліберальні практики, запроваджені в Угорщині, потрібно імплементувати у США", - припустив дипломат.

Крім того, Орбан розвиває співпрацю з Китаєм, що шкодить НАТО.

"Плюс зрозуміло те, що Орбан робить із Китаєм. У той час, коли Європа намагається зменшити свою залежність від Китаю, особливо в чутливих галузях, наприклад, комунікаціях, Угорщина залишається хабом для корпорації Huawei і не збирається зменшувати свою залежність від Китаю, ба більше, навіть збільшує. А це є загрозою безпеці блоку НАТО, тому що ключова річ у сучасному світі - це інформаційні та комунікаційні технології, обладнання. Якщо в Китаю є можливість впливати на це, отримувати інформацію і фактично займатися шпигунством, це є великою небезпекою для НАТО", - наголосив Александр Хара.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

вступление в НАТО инфографика
Як розширювалося НАТО / Інфографіка: Главред

Україні запропонують "міст до НАТО" - головні новини за темою:

Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні планує сформувати "чіткий міст" для вступу України до блоку НАТО, заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Браєн. Йтиметься про реалізацію Києвом реформ для подальшого вступу до НАТО.

"Міст для України в НАТО" - це ініціатива для вступу до Альянсу, зазначив директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер. За його словами, це потрібно для того, щоб євроатлантична інтеграція Києва відбулася одразу після появи відповідного політичного рішення.

НАТО на саміті в США оголосить про важливе рішення щодо України, написали журналісти The New York Times. У Німеччині буде створено місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Ініціатива має стати гарантією підтримки прагнень України вступити до блоку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини США новини Німеччини Олександр Хара новини України новини Угорщини
Реклама

Головне за день

Ворог б'є звідти по Харкову: дрони влаштували блекаут у двох областях РФ, деталі

Ворог б'є звідти по Харкову: дрони влаштували блекаут у двох областях РФ, деталі

12:43 Світ
На фронті буде "смертельне літо": ЗСУ мають утримати лінію оборони – WSJ

На фронті буде "смертельне літо": ЗСУ мають утримати лінію оборони – WSJ

12:41 Україна
Що буде з курсом долара в Україні: Кабмін дав невтішний прогноз

Що буде з курсом долара в Україні: Кабмін дав невтішний прогноз

12:36 Гроші
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін взявся за план Б : ексгенсек НАТО припустив, скільки ще триватиме війна 2649

Путін взявся за план "Б": ексгенсек НАТО припустив, скільки ще триватиме війна

Яремчук народила від Пономарьова - брат співачки прокоментував сімейну інтригу 2383

Яремчук народила від Пономарьова - брат співачки прокоментував сімейну інтригу

Американський генерал-легенда назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні 2148

Американський генерал-легенда назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні

Мобілізація в Україні: Зеленський відповів на запитання, скільки людей потрібно на фронті 1979

Мобілізація в Україні: Зеленський відповів на запитання, скільки людей потрібно на фронті

Останні новини

13:17

Повістки поштою: коли вони вважатимуться врученими - у Міноборони пояснили

12:52

Відомий український актор розлучився з дружиною-росіянкою: "Історія скінчилася"

12:43

Ворог б'є звідти по Харкову: дрони влаштували блекаут у двох областях РФ, деталі

12:41

На фронті буде "смертельне літо": ЗСУ мають утримати лінію оборони – WSJ

12:36

Що буде з курсом долара в Україні: Кабмін дав невтішний прогноз

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
12:35

Запобіжник для США: в НАТО можуть попередити зупинку військової допомоги Україні

12:22

"Приїхав квіточки полити додому": Фагот із ТНМК ледь не потрапив під ракетний удар у Києві

12:11

"Світла пам'ять": на війні загинув брат лідера гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

11:51

Україна має місяць, щоб уникнути дефолту - The Economist

Реклама
11:46

Два союзники і країна, де біля керма "друг Путіна": хто проти України в НАТО - експерт

11:44

РФ вдарила двома ракетами: у ЗСУ назвали, чим окупанти атакували КиївФото

11:36

Тарифи на ЖКГ в Україні зростатимуть: у Мережі опублікували деталі меморандуму з МВФ

11:34

Знеструмлення у трьох областях: де погіршилась ситуація з подачею світла

11:25

Путіністка Лєра Кудрявцева "розмазала" свого чоловіка в ефірі російського шоу

11:18

Мірошниченко ексклюзивно розповів, як пройшли перші вихідні сім'ї у новому складіВідео

10:55

Підпали, крики і протести: чим закінчився перший тур виборів у Франції

10:48

"Не так, як хотілося": дипломат оцінив дивне формулювання НАТО щодо України

10:46

Що пенсіонерам варто знати, щоб вони не втратили частину виплат: правила ПФУ

10:37

Китайський гороскоп на завтра 2 липня: Бикам - скандали вдома, Щурам - образи

10:29

Вся Україна - у зоні ризику: якою буде погода в липні 2024 та в чому небезпека

Реклама
10:23

Не заіржавіють і не вибухнуть: як правильно вибрати кришки для консервації

10:20

Провальні дебати Байдена: ЗМІ дізналися, про що його попросила сім'я

09:49

Вийти на поле бою з НАТО: Росія хоче нового протистояння - CNN

09:29

Коли закінчиться війна в Україні: боєць ЗСУ зробив резонансний прогноз

09:26

"Стрибнула в гречку": Катерина Кухар зробила несподіване зізнання

09:13

Гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня: Левам час на відпочинок, Терезам - переживання

08:43

Окупанти потрапили в оточення: в ISW розповіли, що відбувається у Вовчанську

08:36

Гороскоп на завтра 2 липня: Козерогам - економити, Ракам - кар'єрний шанс

08:36

Загадкові аеростати над Кримом: окупанти створюють нову загрозу в небі - Коваленко

08:20

"Серце наповнюється щастям": співачка Камалія возз'єдналася з колишнім чоловіком

07:50

РФ вдарила по Дніпру балістикою: пошкоджено магазин, постраждали людиФотоВідео

07:13

У ISW розкрили "теорію перемоги" Путіна: як їй протистояти

06:08

Найбільша небезпека для Заходу - це не РФ чи КитайПогляд

05:30

Копія мами: Фреймут показала, як подорослішала її молодша донькаВідео

03:32

Путін взявся за план "Б": ексгенсек НАТО припустив, скільки ще триватиме війна

02:30

Чим корисні баклажани: проста відповідь здивує досвідчених дачниківВідео

02:00

Закохана Могилевська поділилася романтичним сімейним моментом із чоловіком

01:35

На фронті може статись прорив росіян: Маломуж розкрив важливий сценарій

00:24

"Ми впали на асфальт": Анатолій Анатоліч опинився в епіцентрі вибуху під КиєвомФото

30 червня, неділя
23:45

Серед постраждалих – дитина: нові деталі ракетного удару РФ по КиєвуФото

Реклама
23:37

Немовля викинуло з машини: моторошні подробиці удару по Новій пошті в ХарковіФотоВідео

23:02

"Погана ідея": Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа

22:51

4 суворі заборони, які не можна порушувати: важливі прикмети 1 липня

22:38

Тисячі окупантів: у ЗСУ назвали шалені втрати ворога лише на одній ділянці фронту

22:31

Patriot не допоможе: Зеленський сказав, що захистить Україну від КАБів

21:57

Є постраждалі та руйнування: подробиці ракетного удару РФ по Київщині

21:52

Ірина Федишин похвалилася "уловом" для ЗСУ: "Хто порахує?"Відео

21:11

Удари західною зброєю по території РФ: Зеленський назвав імовірні цілі

20:02

Уламки впали на багатоповерхівку, сталася пожежа: РФ вдарила по Києву ракетоюФотоВідео

19:45

"Захід іде на ескалацію" - як відповість Кремль?Погляд

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти