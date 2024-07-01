Два союзники і країна, де біля керма "друг Путіна": хто проти України в НАТО - експерт

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан веде свою гру і підриває безпеку Північноатлантичного альянсу, розповів український дипломат Олександр Хара.

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Якби США дали зелене світло Україні в НАТО, інші країни змінили б свою думку - Хара / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключовим противником вступу України до НАТО є Сполучені Штати Америки. Проти і Німеччина. Не підтримує євроатлантичну інтеграцію Києва й Угорщина, яка веде свою гру і розвиває співпрацю з Китаєм, загрожуючи безпеці Альянсу. Про це заявив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

В інтерв'ю Главреду він прокоментував заяву посла України в Литві Петра Башти про те, що три держави НАТО не підтримують вступ Києва до Альянсу.

За словами дипломата, насамперед - це США, від позиції Вашингтона залежить євроатлантичний шлях України загалом.

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"Цілком очевидно, що Сполучені Штати Америки - це противник №1 прийняття України до НАТО. Якби була воля США прийняти Україну до Альянсу, вже зараз інші країни могли б змінити свою думку, оскільки Штати для них - це і "ядерна парасолька", і найбільша частина оборонних спроможностей загалом, та й Вашингтон має важелі впливу на будь-кого, зокрема, на Угорщину.", - зазначив Хара.

Проти і Німеччина. Принаймні, доти, доки канцлером залишається Шольц.

"Німеччина за Олафа Шольца теж не буде готова до прийняття України до НАТО, бо вважає, що це викличе суттєву ескалацію. Але подивимося, як зміниться політичний ландшафт у Німеччині. Адже християнські демократи критикують Олафа Шольца за недостатню допомогу Україні та інші речі. Можливо, якщо зміниться влада в Німеччині, там зміниться і позиція щодо включення України до НАТО", - додав він.

Угорщина ставить під загрозу безпеку НАТО

Третя країна, яка проти України в Альянсі - Угорщина, вважає Хара. Орбан намагається використати ситуацію, що склалася, щоб отримати різні політичні преференції.

"Угорщина не є великою країною, це так, дрібний шкідник. Орбан намагається максимально використати ситуацію, щоб і втриматися при владі, і отримати додаткові ресурси. Власне, тому він і втягує Росію у свої справи... У Орбана мало ресурсів, і він намагається на тлі конфронтації європейців із росіянами та китайцями отримати додаткові дивіденди. Я вже не кажу про антиліберальні настрої. Орбан також є важливим фактором для Трампа, адже трампісти дуже люблять Угорщину. Вони вважають, що деякі ліберальні практики, запроваджені в Угорщині, потрібно імплементувати у США", - припустив дипломат.

Крім того, Орбан розвиває співпрацю з Китаєм, що шкодить НАТО.

"Плюс зрозуміло те, що Орбан робить із Китаєм. У той час, коли Європа намагається зменшити свою залежність від Китаю, особливо в чутливих галузях, наприклад, комунікаціях, Угорщина залишається хабом для корпорації Huawei і не збирається зменшувати свою залежність від Китаю, ба більше, навіть збільшує. А це є загрозою безпеці блоку НАТО, тому що ключова річ у сучасному світі - це інформаційні та комунікаційні технології, обладнання. Якщо в Китаю є можливість впливати на це, отримувати інформацію і фактично займатися шпигунством, це є великою небезпекою для НАТО", - наголосив Александр Хара.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Як розширювалося НАТО / Інфографіка: Главред

Україні запропонують "міст до НАТО" - головні новини за темою:

Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні планує сформувати "чіткий міст" для вступу України до блоку НАТО, заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Браєн. Йтиметься про реалізацію Києвом реформ для подальшого вступу до НАТО.

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