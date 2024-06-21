УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Вундерваффе" не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО

Руслана Заклінська
21 червня 2024, 19:00
74
Російська система ППО С-400, якою хизувався Путін, не працює – її легко знищують українські захисники, заявив Володимир Огризко.
'Вундерваффе' не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО
Фізичні пропорції Росії і НАТО становлять 1:25 / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот, ua.depositphotos.com

Росія не має жодних шансів на перемогу у війні з НАТО. РФ програє потужностям Альянсу за кількісними показниками - 1:25. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівником Центру досліджень Росії Володимр Огризко.

"Фізичні пропорції Росії і НАТО становлять 1:25. І це я беру тільки кількісні показники, ми тут навіть не говоримо про якість. "Вундервафля", якою хизувався Путін (мовляв, це те, чого немає ніде в світі, це найкраще в своєму класі), С-400, не працює – її просто нищать", - зазначив дипломат.

За його словами, російська система ППО С-400 не працює – її легко знищують українські захисники. Він зауважив, що жартують про можливість створення "Чорнобаївки-2" в Криму, оскільки окупанти регулярно підвозять С-400, а Україна їх знищує американськими ракетами.

відео дня

"У Росії в конвенційній війні з НАТО шанс на перемогу дорівнює нулю. Це зрозуміло навіть не спеціалістам. Тому я собі погано уявляю, що може робити Росія в цьому плані, крім дрібних покусувань шавки, яка розуміє, що вона не може нічого зробити з сильним собакою, але може підбігти, тявкнути і відбігти назад. Це може бути, щоб сказати: "Я ще є і можу голосно гавкати". І не більше", - наголосив Огризко.

С-400
Що відомо про С-400 / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Напад Росії на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні бути готові до можливого нападу вже в 2029 році.

Також у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що напад Росії на НАТО, ймовірно, не станеться найближчим часом, але загроза реальна і може проявитися раніше, ніж передбачають деякі західні аналітики. Проте Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НАТО вторгнення Росії Володимир Огризко
Реклама

Головне за день

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державу

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державу

20:23 Україна
Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

19:59 Україна
Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

19:38 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методи 2715

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методи

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю 2414

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

Охоронці Тищенка побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям 1711

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям

Це не спрацює : Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни 1661

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

Останні новини

20:28

Штраф 50 тисяч євро: чому в Німеччині не можна ставити сарай на своїй ділянці

20:23

Україна буде в безпеці лише у 2 випадках: дипломат описав, що може чекати на нашу державуВідео

19:59

Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

19:47

Існує важливе правило: як зрозуміти, що можна копати молоду картоплюВідео

19:38

Втрати колосальні, наступ зупинили: ЗСУ зірвали плани РФ на Харківщині - ГУР

Євро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаківЄвро 2024 Словаччина Україна: українці мінімально здолали словаків
19:11

Град, шквали і грози: у чотирьох областях оголосили штормове попередження

19:05

Путін підписався на дружбу з азіатським ЛукашенкомПогляд

19:00

"Вундерваффе" не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО

18:29

Як правильно – "щавЕль" чи "щАвель": яку помилку роблять багато українцівВідео

Реклама
18:23

"Він говорив божевільні речі": Трамп звинуватив Байдена у нападі РФ на Україну

18:04

Побиття військових і підпали бусів. Чому Росія влаштувала полювання на ТЦК

17:48

У Краснодарському краї РФ приліт: уражена казарма військової частини ППО під ЄйськомВідео

17:46

Досить гидке місце в домі: звідки з'являються плодові мухи і як їх позбутись

17:40

Графіки вимкнення світла 22 червня: у які години не вимикатимуть електроенергію

17:33

Не треба хвилюватись через поразку у війні: в Польщі жорстко потролили Путіна

17:23

РФ скоро розпадеться: названо неймовірні терміни розвитку цього сценаріюВідео

17:15

Можна влетіти в копієчку: що категорично не можна виливати в раковинуВідео

16:55

У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти атакували інфраструктуру міста

16:40

"У РФ вичерпуються останні запаси": Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воюватиВідео

16:26

Що можна і не можна робити 22 червня: прикмети в Троїцьку поминальну суботу

Реклама
16:24

Як правильно зберігати часник, щоб він не висихав: перевірені бабусині способиВідео

16:20

В Адигеї горіли будівлі та ангар: з'явилися перші знімки нафтобази РФ після атаки

16:06

Міф чистої води: чи можна "понижати градус" під час застілля - відповідь здивуєВідео

15:59

Тисячі бордів з рекламою Порошенка – це спекуляція на ЗСУ, – військовий

15:57

Чи треба видаляти зуби мудрості - стоматолог розставив крапки над "І"

15:44

Вдарить температура +35, будуть зливи і град: Україну накриває небезпечна погода

15:10

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

15:00

Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

14:56

Як у домашніх умовах перевірити срібло - топ 5 легких способів

14:39

Бачили всі, але призначення знають одиниці: для чого потрібен "язичок" в горлі

14:32

Вирішальний момент: яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр - Forbes

14:22

Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

14:12

Кумедне фото зробила Кейт: як сім'я привітала принца Вільяма з днем народження

13:43

Чи то Словаччина, чи то Словенія: Ребров переплутав, з ким зіграє збірна України

13:40

Війна може тривати ще 4-5 місяців "але": названо головну умову для перемогиВідео

13:25

"Це було його рішення": Олена Зеленська розповіла про труднощі у стосунках із Володимиром Зеленським

13:23

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

13:12

Чому кішки ходять за господарем у туалет - таємниця чотирилапих вас здивує

13:07

12 років в'язниці: СБУ почала полювання на Кузю із серіалу "Універ"

13:01

Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі

Реклама
12:57

РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

12:37

За якої умови військовозобов'язані можуть не брати повістку: юристи відповіли

12:26

Ворог б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ розкрили деталі ракетного удару РФ

12:08

Генштаб підтвердив нічні удари по РФ: уражено НПЗ і місця зберігання "Шахедів"

12:00

Втрати РФ зростають: відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті

11:46

Український телеведучий шокував схудненням майже на 30 кгВідео

11:42

Огризко пояснив, чому Росія опинилася на фінішній прямій до розпаду

11:33

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - грошіВідео

11:20

"Силовий примус": в ОП назвали умову участі РФ у другому Саміті миру

11:02

"Сподівається, що помру": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про цинічний вчинок колишнього

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти