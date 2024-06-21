'Вундерваффе' не працює: дипломат оцінив шанс РФ на перемогу у війні з НАТО

Російська система ППО С-400, якою хизувався Путін, не працює – її легко знищують українські захисники, заявив Володимир Огризко.

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Фізичні пропорції Росії і НАТО становлять 1:25 / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот, ua.depositphotos.com

Росія не має жодних шансів на перемогу у війні з НАТО. РФ програє потужностям Альянсу за кількісними показниками - 1:25. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівником Центру досліджень Росії Володимр Огризко.

"Фізичні пропорції Росії і НАТО становлять 1:25. І це я беру тільки кількісні показники, ми тут навіть не говоримо про якість. "Вундервафля", якою хизувався Путін (мовляв, це те, чого немає ніде в світі, це найкраще в своєму класі), С-400, не працює – її просто нищать", - зазначив дипломат.

За його словами, російська система ППО С-400 не працює – її легко знищують українські захисники. Він зауважив, що жартують про можливість створення "Чорнобаївки-2" в Криму, оскільки окупанти регулярно підвозять С-400, а Україна їх знищує американськими ракетами.

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"У Росії в конвенційній війні з НАТО шанс на перемогу дорівнює нулю. Це зрозуміло навіть не спеціалістам. Тому я собі погано уявляю, що може робити Росія в цьому плані, крім дрібних покусувань шавки, яка розуміє, що вона не може нічого зробити з сильним собакою, але може підбігти, тявкнути і відбігти назад. Це може бути, щоб сказати: "Я ще є і можу голосно гавкати". І не більше", - наголосив Огризко.

Що відомо про С-400 / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Напад Росії на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні бути готові до можливого нападу вже в 2029 році.

Також у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що напад Росії на НАТО, ймовірно, не станеться найближчим часом, але загроза реальна і може проявитися раніше, ніж передбачають деякі західні аналітики. Проте Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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