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"Коаліція" проти НАТО і Заходу: у США розкрили нові плани Путіна

Андрій Ганчук
20 червня 2024, 09:47
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Агресорка Росія намагається відновити зв'язки з країнами, у яких були "теплі стосунки" з Радянським Союзом, зазначили американські аналітики.
Путин, Ким, НАТО
Путін намагається протиставити незахідний світ НАТО та Україні - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін намагається сформувати так звану коаліцію країн, щоб протиставити їх НАТО. Він створює ілюзію того, що, крім Заходу, у війні проти України решта світу нібито стоїть за Росією. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Путін намагається використати історичну пам'ять, щоб створити позитивні відносини з тими країнами, з якими співпрацював СРСР.

Крім того, Москва намагається представити ситуацію так, нібито весь інший незахідний світ у війні РФ проти України підтримує росіян.

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Експерти дійшли висновку, що російський диктатор намагається сформувати коаліцію країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО. Також він прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, а решта світу стоїть за Росію.

"Путін, імовірно, має намір використати історичну пам'ять про позитивні відносини з Радянським Союзом і попередню допомогу іншим державам для створення коаліції країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО, і підтримати інформаційні операції Кремля, який намагається помилково представити західні країни як єдиних прихильників України, у той час як решта світу стоїть за Росією", - додали в ISW.

Візит Путіна до КНДР - головні новини за темою:

Кремлівський керівник Володимир Путін 18-19 червня був із візитом у Північній Кореї. Там він зустрівся з місцевим диктатором Кім Чен Ином. Глава КНДР заявив, що має намір розширювати співпрацю з Москвою і підтримує РФ у розв'язаній проти України війні.

Хто такий Кім Чен Ин

Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

Росія збирає коаліцію країн, серед яких КНДР, Іран, Сирія і частково Китай, сказали у Білому домі. У Вашингтоні зазначили, що така коаліція непорівнянна з підтримкою України в рамках Раммштайна і форматі Саміту миру.

Далі Путін вирушив із візитом до В'єтнаму. Журналісти Reuters написали, що він "похвалив" позицію країни, яка відмовилася критикувати Росію за напад на Україну. Путін зібрався у В'єтнамі обговорювати партнерство з Москвою.

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НАТО новини КНДР Володимир Путін війна Росії та України
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