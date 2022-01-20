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Два дні пекла: у Києві пенсіонер-маніяк знущався над 25-річною дівчиною

20 січня 2022, 14:48

Після всіх жахів, він відпустив свою жертву.

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У Києві пенсіонер два дні ґвалтував дівчину / УНІАН

У Києві поліція затримала 62-річного чоловіка за підозрою в зґвалтуваннs 25-річної дівчини. Він тримав її у своїй квартирі проти її волі.

За даними слідства, 16 січня 2022 року зловмисник шляхом обману завів потерпілу до будинку, де протягом двох днів утримував проти її волі і ґвалтував, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Оскільки дівчина намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство, наносив тілесні ушкодження, душив, підпалював їй волосся", - йдеться в повідомленні.

18 січня 2022 року зловмисник відпустив дівчину. Після цього вона відразу звернулася в правоохоронні органи.

Нападника затримали, ним виявився 62-річний уродженець Умані Черкаської області. Під час обшуку в його квартирі виявили та вилучили особисті речі потерпілої, мотузку та інші речові докази.

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У поліції повідомили подробиці

У відділі комунікації столичної поліції повідомили, що спочатку до них зателефонував цивільний чоловік дівчини. Він розповів, що кохана пішла з дому і довго не виходить на зв'язок.

Вже наступного дня заявник повідомив, що співмешканка повернулася. За її словами, в квартирі на Харківському шосе її насильно утримував і ґвалтував невідомий чоловік.

"25-річна киянка розповіла, що познайомилася з невідомим чоловіком випадково в магазині. Жінка запитала у нього, де поблизу є вбиральня і чоловік запропонував скористатися вбиральнею в його квартирі, розташованій поруч", - повідомили правоохоронці.

Після того як вони опинилися вдома, чоловік закрив двері і сховав ключі.

читайте такожПід Дніпром батько 10 років ґвалтував трьох дочок"Далі зловмисник кілька разів вдарив потерпілу по голові і, зв'язавши руки, вчинив щодо неї сексуальне насильство. Два дні кривдник тримав жінку в будинку. Після цього фігурант відпустив потерпілу. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, ми затримали чоловіка за місцем проживання", - повідомив начальник відділення слідчого відділу Дарницького управління поліції Сергій Божок.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік 1959 року народження раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину, але вийшов з-під варти під заставу.

Тепер йому загрожує до десяти років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі чоловік по-звірячому знущався над дитиною і регулярно ґвалтував свою дочку. 35-річний зловмисник овдовів та виховував двох дітей - 12-річну дівчинку та хлопчика.

"Батько регулярно поглумився над дитиною і це стало відомо, тільки коли на сім'ю звернули увагу соціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Автор: Сергій Кущ
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